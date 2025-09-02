Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso O Liberal 02.09.25 19h53 Leão Azul ainda luta pelo tão sonhado acesso à Série A (Samara Miranda / Remo) Apesar de estar brigando pelas primeiras posições na tabela da Série B do Brasileirão, o Remo tem uma campanha muito parecida, pelo menos em relação à números, com aquela obtida até a 24ª rodada, em 2021, ano do rebaixamento. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão tem, no momento, 35 pontos. Nesta mesma etapa da competição, em 2021, o clube tinha 33. São dois pontos de diferença entre as campanhas. Na temporada 2021, o Remo tinha as mesmas nove vitórias que a companha atual e ocupava a 11ª posição na tabela, distante oito pontos do CRB-AL, que ocupava a 4ª posição na tabela, fechando o G-4. Outro ponto importante, é que na Série B de 2021, a diferença para o Vitória-BA, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento era 9 pontos. Atualmente o Remo briga na parte de cima na tabela e possui credenciais para o acesso. O clube figurou algumas rodadas no G-4 e se mantém próximo dele. Atualmente a diferença do Remo para o primeiro clube dentro da zona de classificação para a Série A são 4 pontos. Já a diferença do Leão Azul para o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento 11 pontos. De acordo com o Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo possui 9.4% de chances de acesso à elite do futebol brasileiro. Já na parte inferior da tabela, o Leão Azul possui 2.2% de chances de queda. Já o Paysandu, seu maior rival, ocupa a lanterna da Série B, está com 83.2% de chances de rebaixamento. O próximo compromisso do Remo será na sexta-feira (5), às 17h, contra o Amazonas-AM, em Manaus (AM), em jogo válido pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Pedro Rocha nega racha no Remo e declara apoio a António Oliveira: 'Grupo está fechado com ele' Atacante admitiu erros do time e demonstrou confiança em recuperar os bons resultados nos próximos confrontos fora de casa, contra Amazonas e Vila Nova 02.09.25 20h35 Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 Futebol Pela Série B, Remo pode ter volta de Cantillo contra o Amazonas O volante estava fora de rota desde a 21º rodada e agora vira opção para o técnico António Oliveira 02.09.25 19h41 Futebol Remo é o time com maior arrecadação líquida na Série B, aponta levantamento Os dados divulgados pelo site Sr. Goool mostram que oLeão Azul está à frente dos grandes clubes da Segundona, como Athletico-PR, Coritiba e Goiás 02.09.25 18h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08