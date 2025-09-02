Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números

Apesar de estar brigando pelas primeiras posições na tabela da Série B do Brasileirão, o Remo tem uma campanha muito parecida, pelo menos em relação à números, com aquela obtida até a 24ª rodada, em 2021, ano do rebaixamento.

Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão tem, no momento, 35 pontos. Nesta mesma etapa da competição, em 2021, o clube tinha 33. São dois pontos de diferença entre as campanhas.

Na temporada 2021, o Remo tinha as mesmas nove vitórias que a companha atual e ocupava a 11ª posição na tabela, distante oito pontos do CRB-AL, que ocupava a 4ª posição na tabela, fechando o G-4. Outro ponto importante, é que na Série B de 2021, a diferença para o Vitória-BA, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento era 9 pontos.

Atualmente o Remo briga na parte de cima na tabela e possui credenciais para o acesso. O clube figurou algumas rodadas no G-4 e se mantém próximo dele. Atualmente a diferença do Remo para o primeiro clube dentro da zona de classificação para a Série A são 4 pontos. Já a diferença do Leão Azul para o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento 11 pontos.

De acordo com o Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo possui 9.4% de chances de acesso à elite do futebol brasileiro. Já na parte inferior da tabela, o Leão Azul possui 2.2% de chances de queda. Já o Paysandu, seu maior rival, ocupa a lanterna da Série B, está com 83.2% de chances de rebaixamento.

O próximo compromisso do Remo será na sexta-feira (5), às 17h, contra o Amazonas-AM, em Manaus (AM), em jogo válido pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.