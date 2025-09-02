Pedro Rocha nega racha no Remo e declara apoio a António Oliveira: 'Grupo está fechado com ele'

Artilheiro da Série B, o atacante Pedro Rocha afirmou nesta terça-feira (2), antes do penúltimo treino da equipe no Baenão, para enfrentar o Amazonas, na próixma sexta-feira (5), em Manaus, que o elenco do Remo está fechado com o técnico António Oliveira, mesmo após a sequência de tropeços no Mangueirão que aumentou a pressão sobre o treinador. O jogador negou que o grupo esteja dividido, com uma parte do elenco querendo a saída do treinador português. Rocha afirmou que o time tem consciência da necessidade de melhorar, mas demonstrou confiança em recuperar os bons resultados nos próximos confrontos fora de casa, contra Amazonas e Vila Nova.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Sempre estivemos fechados com o António e toda a sua comissão técnica. Lógico que tivemos muitas especulações de que ele sairia, mas nós jogadores sempre tivemos a consciência tranquila que estamos fechados com ele, não tem nenhum movimento contra de jogador, estamos contando muito com ele", disse, destacando que o tempo também tem contado com uma espécie de momentos ruins.

VEJA MAIS

“A gente sabe que tem deixado a desejar, principalmente em casa, e ainda assim os resultados dos outros tempos do restante da rodada têm nos ajudado, contamos um pouquinho com a sorte também”, disse.

Pela primeira vez disputando a Série B, Pedro destacou a dificuldade da competição e disse que o momento atual faz parte da oscilação natural do campeonato.

"É a primeira vez que estou jogando a Série B, tenho visto uma dificuldade muito grande agora, todos os tempos deram uma oscilada no campeonato, acredito que é esse momento que a gente está passando agora, mas mesmo não conseguindo os bons resultados a gente está conseguindo se manter lá em cima. Uma hora isso vai acabar, então a gente tem plena consciência disso e conseguindo uma boa sequência de vitórias é o que a gente quer".

Sobre os próximos desafios, o especialista enfrentou o grau de dificuldade. "Dois jogos extremamente difíceis, mas é pra isso que a gente tá aqui, pra conquistar nossos objetivos. Por incrível que pareça, os últimos jogos fora de casa foram nossos melhores resultados, então temos um retrospecto bom fora de casa e, com base nisso, vamos buscar nosso melhor".

Questionado sobre especulações de mercado, Pedro afirmou estar focado no Remo. "Esse momento de janela aberta é normal ter qualquer tipo de especulação, até porque eu sou artilheiro da Série B, mas nada de concreto. Eu sempre falo pro meu agente me passar somente as coisas que já sejam concretas, mas estou muito focado no Remo e quero muito conquistar esse objetivo no final do ano", disse o atacante, que teve seu nome ligado ao São Paulo nesta janela.