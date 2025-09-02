Remo acerta a contratação de meio-campista grego para a sequência da Série B Com direito a anúncio no idioma do novo contratado, o Leão Azul oficializa mais um reforço para brigar entre os primeiros na Série B Luiz Guillherme Ramos 02.09.25 17h52 Panagiotis Tachtsidis chega para reforçar o meio-campo do Remo. (Divulgação (redes sociais)) O Remo confirmou na tarde desta terça-feira (2), a contratação do meio-campista Panagiotis Tachtsidis, de 34 anos. Natural da Grécia, o experiente atleta chega no fim da janela de transferências como opção para o meio azulino, que tem enfrentado sucessivas crises nos últimos jogos da Série B. O jogador ainda precisa ter o nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF para estar apto aos jogos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Panagiotis Tachtsidis é um atleta experiente, com inúmeras passagens pelo futebol europeu e árabe, além da seleção da Grécia. Em 2014 esteve no Brasil integrando a seleção, mas não chegou a entrar em campo. Os últimos clubes por onde ele esteve foram: CFR Cluj, da Romênia, Khorfakkan, do Emirados Árabes, Al-Fayha, da Arábia Saudita, Lecce, Cagliari, Torino e Hellas Verona e Grosseto, times italianos, além de AEK e Olympiacos. VEJA MAIS Remo avança com laudos, encaminha retorno ao Baenão e projeta mais partidas no estádio em 2025 Reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. Remo apresenta atacante João Pedro, indicado por Marcos Braz: 'Pesou o fato de ele estar no projeto' O atacante, de dupla nacionalidade (Portugal e Guiné-Bissau), estava no Hà Nôi, do Vietnã Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano Com o primeiro desafio no Brasil, Panagiotis comentou sobre vestir a camisa do Remo. "Meu primeiro clube no Brasil, um desafio grande, mas tenho certeza que o Clube do Remo é um time gigante do Brasil e com um projeto muito grande. Espero chegar e ajudar o Rei da Amazônia na competição", disse. O atleta ainda aguarda regularização no BID da CBF para estar à disposição do técnico António Oliveira. Nos últimos dias o clube anunciou alguns reforços, começando pelo atacante português João Pedro, logo no início da semana. Outra novidade foi o lateral-esquerdo Jorge, além do meia grego. O clube tem até o fim desta terça-feira para incluir o nome dos atletas no BID. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo é o time com maior arrecadação líquida na Série B, aponta levantamento Os dados divulgados pelo site Sr. Goool mostram que oLeão Azul está à frente dos grandes clubes da Segundona, como Athletico-PR, Coritiba e Goiás 02.09.25 18h44 FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 APOSTA Remo acerta a contratação de meio-campista grego para a sequência da Série B Com direito a anúncio no idioma do novo contratado, o Leão Azul oficializa mais um reforço para brigar entre os primeiros na Série B 02.09.25 17h52 Futebol Remo avança com laudos, encaminha retorno ao Baenão e projeta mais partidas no estádio em 2025 Reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. 02.09.25 14h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36