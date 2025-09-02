Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo acerta a contratação de meio-campista grego para a sequência da Série B

Com direito a anúncio no idioma do novo contratado, o Leão Azul oficializa mais um reforço para brigar entre os primeiros na Série B

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Panagiotis Tachtsidis chega para reforçar o meio-campo do Remo. (Divulgação (redes sociais))

O Remo confirmou na tarde desta terça-feira (2), a contratação do meio-campista Panagiotis Tachtsidis, de 34 anos. Natural da Grécia, o experiente atleta chega no fim da janela de transferências como opção para o meio azulino, que tem enfrentado sucessivas crises nos últimos jogos da Série B. O jogador ainda precisa ter o nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF para estar apto aos jogos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Panagiotis Tachtsidis é um atleta experiente, com inúmeras passagens pelo futebol europeu e árabe, além da seleção da Grécia. Em 2014 esteve no Brasil integrando a seleção, mas não chegou a entrar em campo. Os últimos clubes por onde ele esteve foram: CFR Cluj, da Romênia, Khorfakkan, do Emirados Árabes, Al-Fayha, da Arábia Saudita, Lecce, Cagliari, Torino e Hellas Verona e Grosseto, times italianos, além de AEK e Olympiacos.

Com o primeiro desafio no Brasil, Panagiotis comentou sobre vestir a camisa do Remo. "Meu primeiro clube no Brasil, um desafio grande, mas tenho certeza que o Clube do Remo é um time gigante do Brasil e com um projeto muito grande. Espero chegar e ajudar o Rei da Amazônia na competição", disse. O atleta ainda aguarda regularização no BID da CBF para estar à disposição do técnico António Oliveira.

Nos últimos dias o clube anunciou alguns reforços, começando pelo atacante português João Pedro, logo no início da semana. Outra novidade foi o lateral-esquerdo Jorge, além do meia grego. O clube tem até o fim desta terça-feira para incluir o nome dos atletas no BID.

.
Remo acerta a contratação de meio-campista grego para a sequência da Série B

