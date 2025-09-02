Capa Jornal Amazônia
Remo avança com laudos, encaminha retorno ao Baenão e projeta mais partidas no estádio em 2025

Reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. 

Caio Maia
fonte

Remo encaminha retorno ao Baenão. (Samara Miranda / Remo)

O retorno do Remo ao Baenão em partidas oficiais está próximo de ocorrer. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Leão Azul, o clube já está encaminhando a emissão de laudos que liberarão o estádio Evandro Almeida para jogos depois de sete meses. A reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A partida, até o momento, segue marcada para o Mangueirão, no dia 20 de setembro. No entanto, o estádio receberá o festival Amazônia Live na mesma data. O clube, conforme apurado, já foi comunicado pelos órgãos competentes sobre a indisponibilidade da data e, até agora, tem no Baenão a única opção de "casa" para o duelo contra o Dragão Goiano. Segundo a fonte, não há “plano B”.

Além disso, há a possibilidade de que outras partidas, no mês de novembro, durante a realização da COP30, sejam novamente disputadas no Baenão, devido à programação da Conferência do Clima no Mangueirão. Os jogos de setembro, desta forma, serão uma espécie de "teste" para os de novembro, que terão caráter decisivo na tabela da Série B.

Vale destacar que o Baenão passa por reformas na parte estrutural interna. Entre março e abril, o gramado também recebeu melhorias, após ter sido bastante desgastado durante a pré-temporada.

Desde o início do ano, o estádio vem sendo utilizado para a preparação do elenco azulino. A última vez que o clube disputou uma partida oficial no Baenão foi na Copa Verde, no dia 6 de fevereiro. Na ocasião, o jogo ocorreu com portões fechados, e o Leão Azul foi eliminado nos pênaltis pelo São Raimundo-RR.

Remo
