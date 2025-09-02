Remo avança com laudos, encaminha retorno ao Baenão e projeta mais partidas no estádio em 2025 Reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. Caio Maia 02.09.25 14h03 Remo encaminha retorno ao Baenão. (Samara Miranda / Remo) O retorno do Remo ao Baenão em partidas oficiais está próximo de ocorrer. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Leão Azul, o clube já está encaminhando a emissão de laudos que liberarão o estádio Evandro Almeida para jogos depois de sete meses. A reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A partida, até o momento, segue marcada para o Mangueirão, no dia 20 de setembro. No entanto, o estádio receberá o festival Amazônia Live na mesma data. O clube, conforme apurado, já foi comunicado pelos órgãos competentes sobre a indisponibilidade da data e, até agora, tem no Baenão a única opção de "casa" para o duelo contra o Dragão Goiano. Segundo a fonte, não há “plano B”. VEJA MAIS Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher Remo tem queda de rendimento no segundo turno da Série B O aproveitamento azulino caiu de 60% para pouco mais de 30% no returno da Segundona Remo apresenta atacante João Pedro, indicado por Marcos Braz: 'Pesou o fato de ele estar no projeto' O atacante, de dupla nacionalidade (Portugal e Guiné-Bissau), estava no Hà Nôi, do Vietnã Além disso, há a possibilidade de que outras partidas, no mês de novembro, durante a realização da COP30, sejam novamente disputadas no Baenão, devido à programação da Conferência do Clima no Mangueirão. Os jogos de setembro, desta forma, serão uma espécie de "teste" para os de novembro, que terão caráter decisivo na tabela da Série B. Vale destacar que o Baenão passa por reformas na parte estrutural interna. Entre março e abril, o gramado também recebeu melhorias, após ter sido bastante desgastado durante a pré-temporada. Desde o início do ano, o estádio vem sendo utilizado para a preparação do elenco azulino. A última vez que o clube disputou uma partida oficial no Baenão foi na Copa Verde, no dia 6 de fevereiro. Na ocasião, o jogo ocorreu com portões fechados, e o Leão Azul foi eliminado nos pênaltis pelo São Raimundo-RR. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo baenão série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo tem queda de rendimento no segundo turno da Série B O aproveitamento azulino caiu de 60% para pouco mais de 30% no returno da Segundona 01.09.25 18h14 Futebol Remo apresenta atacante João Pedro, indicado por Marcos Braz: 'Pesou o fato de ele estar no projeto' O atacante, de dupla nacionalidade (Portugal e Guiné-Bissau), estava no Hà Nôi, do Vietnã 01.09.25 17h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 REFORÇO Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino 31.08.25 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50