O Liberal chevron right Esportes chevron right

Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará

Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher

Aila Beatriz Inete e Abílio Dantas
fonte

Cantos não escolheu para quem torcer em Belém (Reprodução / Redes sociais)

Ícone da música brasileira, Gilberto Gil não esconde a paixão pelo futebol. Baiano, o cantor é torcedor do Bahia, mas também divide o coração admirando outros clubes. Em entrevista exclusiva a O Liberal, o artista falou sobre qual time havia despertado sua admiração no Pará: Remo ou Paysandu.

Gil revelou que não conseguiu escolher entre os "dois azuis" de Remo e Paysandu. Por conta disso, o artista não torce especificamente para uma equipe no Pará.

"Até hoje não escolhi entre os dois azuis", disse Gil, se referindo a Remo e Paysandu. "Ambos são azuis [risos]. O Remo é azul-marinho. Eu, na verdade, por alguma razão que eu não sei exatamente qual, não escolhi um dos azuis. Talvez, pelos dois serem azuis, fica essa dificuldade: o azul mais claro ou o azul mais escuro? No Pará, eu não torço especificamente por um clube, não", declarou o cantor.

Gilberto Gil tem 83 anos e é um dos principais artistas do Brasil. Sua relação com o futebol é amistosa. Além da grande admiração pelo Bahia, que já rendeu canções e participações em eventos de exaltação à equipe, o cantor costuma torcer para um time de cada estado ou país. Cruzeiro, Grêmio, Fluminense, Santa Cruz e Santos são alguns dos clubes pelos quais Gil já demonstrou torcida. Fora do Brasil, ele é torcedor do Chelsea e do Barcelona.

image Compositor não conseguiu escolher entre Remo e Paysandu (Samara Miranda / Remo / Jorge Luís Totti/Paysandu)

No dia 20 de julho, Gil perdeu a filha, a também cantora Preta Gil, que lutava contra um câncer colorretal. Por conta da perda, o artista adiou o show de Belém da turnê Tempo Rei, que será a última da sua carreira. A apresentação, que iria ocorrer no dia 9 de agosto, no Mangueirão, foi transferida para 21 de março e será realizada no Hangar.

