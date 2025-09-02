Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher Aila Beatriz Inete e Abílio Dantas 02.09.25 11h50 Cantos não escolheu para quem torcer em Belém (Reprodução / Redes sociais) Ícone da música brasileira, Gilberto Gil não esconde a paixão pelo futebol. Baiano, o cantor é torcedor do Bahia, mas também divide o coração admirando outros clubes. Em entrevista exclusiva a O Liberal, o artista falou sobre qual time havia despertado sua admiração no Pará: Remo ou Paysandu. Gil revelou que não conseguiu escolher entre os "dois azuis" de Remo e Paysandu. Por conta disso, o artista não torce especificamente para uma equipe no Pará. "Até hoje não escolhi entre os dois azuis", disse Gil, se referindo a Remo e Paysandu. "Ambos são azuis [risos]. O Remo é azul-marinho. Eu, na verdade, por alguma razão que eu não sei exatamente qual, não escolhi um dos azuis. Talvez, pelos dois serem azuis, fica essa dificuldade: o azul mais claro ou o azul mais escuro? No Pará, eu não torço especificamente por um clube, não", declarou o cantor. VEJA MAIS Exclusivo: Gilberto Gil fala da música do Pará, de Fafá de Belém e do repertório de ‘Tempo-Rei’ O show com duas horas e meia de duração e 31 músicas será apresentado em Belém no dia 21 de março de 2026 Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano Exclusivo: Gilberto Gil anuncia ópera que estreia em Belém na abertura da COP 30 A ópera I-Juca Pirama, baseada no poema de Gonçalves Dias, foi composta por Gil com o maestro italiano Aldo Brizzi, a partir de ideia original de Paulo Coelho Gilberto Gil tem 83 anos e é um dos principais artistas do Brasil. Sua relação com o futebol é amistosa. Além da grande admiração pelo Bahia, que já rendeu canções e participações em eventos de exaltação à equipe, o cantor costuma torcer para um time de cada estado ou país. Cruzeiro, Grêmio, Fluminense, Santa Cruz e Santos são alguns dos clubes pelos quais Gil já demonstrou torcida. Fora do Brasil, ele é torcedor do Chelsea e do Barcelona. Compositor não conseguiu escolher entre Remo e Paysandu (Samara Miranda / Remo / Jorge Luís Totti/Paysandu) No dia 20 de julho, Gil perdeu a filha, a também cantora Preta Gil, que lutava contra um câncer colorretal. Por conta da perda, o artista adiou o show de Belém da turnê Tempo Rei, que será a última da sua carreira. A apresentação, que iria ocorrer no dia 9 de agosto, no Mangueirão, foi transferida para 21 de março e será realizada no Hangar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol gilberto gil remo paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol O que espera por Marcos Braz? 02.09.25 9h52 SÉRIE B Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém 01.09.25 18h56 Janela de transferências Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B 01.09.25 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 FUTEBOL Manchester City oficializa goleiro Donnarumma para o lugar de Ederson O goleiro de 26 anos, da seleção italiana, custou 35 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões) 02.09.25 8h34 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36