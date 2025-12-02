Capa Jornal Amazônia
Mais Esportes

Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana

Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil

Belém será palco de um evento cheio de arte e disputa: o XXIV Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva. O evento será entre os dias 5 e 6 de dezembro, no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur).

Dezenas de atletas locais e de todo o Brasil estão na disputa. Além da competição, entre os dias 3 e 6 de dezembro, também será realizada a XXIV Mostra Nacional de Dança Artística em Cadeira de Rodas e o II Brazilian Inclusive Dance.

A programação prevê roda de conversas, mostra de danças, competições e outros eventos.

Segundo a organização, as ações “promovem e ampliam os espaços de atuação das pessoas com deficiência”.

A competição é chancelada pela Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas (CBDCR), que já existe há 25 anos e fomenta a modalidade no Brasil, tanto no âmbito artístico quanto esportivo, buscando sempre promover a inclusão e dar oportunidade para que os atletas possam realizar os seus sonhos.

