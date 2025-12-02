Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil O Liberal 02.12.25 12h25 Final de semana terá outras programações () Belém será palco de um evento cheio de arte e disputa: o XXIV Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva. O evento será entre os dias 5 e 6 de dezembro, no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur). Dezenas de atletas locais e de todo o Brasil estão na disputa. Além da competição, entre os dias 3 e 6 de dezembro, também será realizada a XXIV Mostra Nacional de Dança Artística em Cadeira de Rodas e o II Brazilian Inclusive Dance. A programação prevê roda de conversas, mostra de danças, competições e outros eventos. Segundo a organização, as ações “promovem e ampliam os espaços de atuação das pessoas com deficiência”. (Divulgação) A competição é chancelada pela Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas (CBDCR), que já existe há 25 anos e fomenta a modalidade no Brasil, tanto no âmbito artístico quanto esportivo, buscando sempre promover a inclusão e dar oportunidade para que os atletas possam realizar os seus sonhos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes dança esportiva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 Vôlei Em casa, Apade derrota o América-RN na abertura da Superliga B 2025/2026 Equipe paraense deu início à campanha em busca do acesso à elite do voleibol brasileiro 01.12.25 10h33 MMA Sport Club Shooto Brasil 134 encerra temporada com disputa inédita de cinturão na Upper Arena 28.11.25 11h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03