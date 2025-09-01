Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim'

Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano

O Liberal
fonte

Executivo revelou que o clube já faz movimentos no mercado para o ano que vem (Wagner Santana / O Liberal)

O executivo do Remo, Marcos Braz, concedeu uma entrevista ao Rei Cast, podcast da Remo TV no YouTube. No programa, o dirigente falou sobre a pressão da torcida por mais resultados positivos. Braz destacou o seu comprometimento com o Leão Azul e comentou sobre a permanência de António Oliveira.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"O comprometimento é comigo, com o Remo e com a diretoria. Nada, nenhuma possível relação é mais forte do que isso", afirmou o executivo, ressaltando que não teria problema em demitir o treinador azulino por conta de amizade.

"Tenho uma boa relação, como tenho com tantos outros que demiti ou que quiseram sair de onde eu estava por um projeto melhor. Para mim, não muda absolutamente nada. Então, deixar claro que o meu comprometimento é com o Remo, com a minha história no futebol. Eu não vou colocar nenhuma relação em jogo para manchar a minha história no futebol", declarou Marcos Braz.

António Oliveira segue à frente do comando técnico do Leão Azul mesmo após várias especulações sobre a sua saída. O treinador ainda não rendeu as expectativas da torcida azulina e, após deixar o G-4 da Série B, a pressão aumentou e o português balançou no cargo. Braz é a principal figura dentro do Remo que acredita no trabalho do técnico.

"Talvez muitos torcedores achassem que o António nunca deveria ter vindo. Muitos acharam que ele já teve a chance que teve. Muitos, e agora com certeza tem torcedor - que não grita tanto nas redes sociais, por exemplo - que acredita no trabalho de quem está aqui ainda. Então, mais uma vez, podem confiar em mim em relação a isso: o meu comprometimento é com a história do Remo", destacou. 

image Treinador português é muito questionado pela torcida (Samara Miranda / Ascom Remo)

Na última semana, Braz levou um susto após o pai ter tido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), contudo, o executivo seguiu com o Leão Azul para acompanhar a partida contra o Criciúma-SC, que venceu por 1 a 0, e foi para o Rio de Janeiro na madrugada de sexta-feira (29), quando as especulações da saída de António Oliveira ganharam força. Apesar do susto, Marcos revelou que o pai está bem.

Mercado e estrutura

Ainda na entrevista, Marcos Braz ressaltou que a equipe segue no mercado para trazer novas peças ao elenco azulino. Segundo ele, além de reforços para esta temporada, o clube também já se organiza para ter uma base para o próximo ano.

"O Remo ainda está no mercado, trazendo jogadores de vários níveis. Estou trazendo até jogador, lógico que com custo mais baixo, para que já esteja aqui no ano que vem, seja lá qual for a Série, sendo principalmente o jogador apto a disputar uma Série A, defendendo a camisa do Remo ou não", revelou Braz.

Além disso, o executivo azulino destacou o trabalho interno que vem sendo realizado pela diretoria, com a reestruturação dos espaços do clube, documentação e reformas. Uma das obras iniciadas com a chegada de Marcos Braz foi a do Baenão, mas a equipe também busca recursos para tirar do papel o projeto do CT de Outeiro.

"Mais uma vez, eu não posso abdicar desse tempo aqui. A gente tem que ser chato mesmo, mostrar o que está sendo feito de estrutura, de obra, de muita coisa e, principalmente, um comprometimento da diretoria para resolver a parte de certidões do clube, que será um divisor de águas na história do Remo", finalizou o dirigente.

O Remo ocupa a sexta colocação da tabela da Série B, com 35 pontos. O time está na briga na parte de cima da tabela, mas liga o sinal de alerta, já que venceu apenas uma partida nas últimas cinco.

