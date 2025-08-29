Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina O Liberal 29.08.25 13h44 Treinador pode deixar o Leão Azul (Cristino Martins / O Liberal) O técnico António Oliveira pode não seguir no comando do Remo. Conforme informações divulgadas pelo jornalista da Rádio Liberal+, Abner Luiz, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, já decretou a saída do treinador. No entanto, o clube estaria no aguardo do executivo de futebol, Marcos Braz, que fez uma viagem de emergência para o Rio de Janeiro para acompanhar o pai, que sofreu um AVC. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "O presidente Tonhão já deu o seu veredito para a saída do treinador. O vice-presidente, a mesma coisa. Apoiadores do clube, principalmente na parte financeira, o mesmo. Falta o Marcos Braz, que às 3h teve que ir urgentemente para o Rio de Janeiro em virtude de um problema de saúde do pai, muito sério, por sinal. Durante a manhã, o pai dele foi acometido de um AVC e a gente torce para que dê tudo certo e ele recupere a sua saúde", informou o jornalista por meio de uma publicação no Instagram. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Abner destacou que foi Marcos Braz quem acertou a contratação do técnico português. O executivo foi peça-chave nas negociações e quem convenceu António a aceitar as condições do Remo, financeiras e estruturais. Por isso, espera-se que seja o dirigente quem acerte a saída do treinador. VEJA MAIS Vitória confirma retorno de Camutanga e jogador se despede do Remo: 'Estarei na torcida pelo acesso' Jogador deixou o Leão Azul nesta semana para retornar ao Leão Barra, que disputa a Série A do Brasileirão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas Ainda conforme o jornalista, a multa rescisória de António Oliveira seria de cerca de R$ 750 mil. Vale destacar que, após o empate com o Botafogo-SP, válido pela 22ª rodada da Série B, a permanência do treinador já havia sido colocada em xeque. Contudo, Marcos Braz demonstrou apoio ao técnico, que seguiu no comando do Leão Azul. Mas, após a derrota para o Criciúma-SC, na última quinta-feira (28), no Mangueirão, o clima não ficou bom. Uma reunião a ser realizada nesta sexta-feira (29) deve decretar, de fato, o futuro do treinador. António Oliveira assumiu o Remo em junho, após a saída de Daniel Paulista, que foi para o Sport. Na época, o clube azulino estava no G-4, mas, após amargar seis derrotas, seis empates e apenas três vitórias, deixou a zona de acesso e vem oscilando em campo. Atualmente, o Leão Azul ocupa a sexta posição da tabela, mas pode perder até três colocações até o fim da rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 