Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta

Nesta sexta-feira (29), a diretoria do Remo se reunirá para definir o futuro do técnico António Oliveira, após a derrota por 1 a 0 para o Criciúma no Mangueirão, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A maioria dos dirigentes, incluindo o presidente Tonhão, é favorável à saída do treinador português.

O técnico enfrenta forte pressão da torcida e ainda não conseguiu estabelecer uma sequência positiva com o time azulino. Por outro lado, o executivo Marcos Braz defende a continuidade do trabalho de António, posição que mantém desde o empate contra o Botafogo-SP na 22ª rodada.

A situação do treinador se agravou após o novo revés em casa, revelando um desempenho irregular do time, principalmente no Mangueirão. Em seis jogos no Colosso, o Leão conquistou apenas uma vitória.

No total, António Oliveira comandou o clube em 11 partidas, somando três vitórias — duas delas fora de casa — cinco empates e três derrotas. A decisão sobre o futuro do técnico será tomada pela diretoria ainda nesta sexta-feira.