Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português O Liberal 29.08.25 10h19 A maioria dos dirigentes, incluindo o presidente Tonhão, é favorável à saída do treinador português. (Divulgação / YouTube / Remo TV) Nesta sexta-feira (29), a diretoria do Remo se reunirá para definir o futuro do técnico António Oliveira, após a derrota por 1 a 0 para o Criciúma no Mangueirão, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A maioria dos dirigentes, incluindo o presidente Tonhão, é favorável à saída do treinador português. O técnico enfrenta forte pressão da torcida e ainda não conseguiu estabelecer uma sequência positiva com o time azulino. Por outro lado, o executivo Marcos Braz defende a continuidade do trabalho de António, posição que mantém desde o empate contra o Botafogo-SP na 22ª rodada. VEJA MAIS Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre' Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão Jean Carlos, algoz do Remo, também marcou pelo Náutico contra o Paysandu em 2019 Quase seis anos após um erro de arbitragem e dolorosa frustração para uma gigante torcida paraense devido a um gol de pênalti nos acréscimos, Jean Carlos "repetiu" a história... A situação do treinador se agravou após o novo revés em casa, revelando um desempenho irregular do time, principalmente no Mangueirão. Em seis jogos no Colosso, o Leão conquistou apenas uma vitória. No total, António Oliveira comandou o clube em 11 partidas, somando três vitórias — duas delas fora de casa — cinco empates e três derrotas. A decisão sobre o futuro do técnico será tomada pela diretoria ainda nesta sexta-feira.