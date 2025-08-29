Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta

Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português

O Liberal
fonte

A maioria dos dirigentes, incluindo o presidente Tonhão, é favorável à saída do treinador português. (Divulgação / YouTube / Remo TV)

Nesta sexta-feira (29), a diretoria do Remo se reunirá para definir o futuro do técnico António Oliveira, após a derrota por 1 a 0 para o Criciúma no Mangueirão, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A maioria dos dirigentes, incluindo o presidente Tonhão, é favorável à saída do treinador português.

O técnico enfrenta forte pressão da torcida e ainda não conseguiu estabelecer uma sequência positiva com o time azulino. Por outro lado, o executivo Marcos Braz defende a continuidade do trabalho de António, posição que mantém desde o empate contra o Botafogo-SP na 22ª rodada.

VEJA MAIS

image Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre'
Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão

image Jean Carlos, algoz do Remo, também marcou pelo Náutico contra o Paysandu em 2019
Quase seis anos após um erro de arbitragem e dolorosa frustração para uma gigante torcida paraense devido a um gol de pênalti nos acréscimos, Jean Carlos "repetiu" a história...

A situação do treinador se agravou após o novo revés em casa, revelando um desempenho irregular do time, principalmente no Mangueirão. Em seis jogos no Colosso, o Leão conquistou apenas uma vitória.

No total, António Oliveira comandou o clube em 11 partidas, somando três vitórias — duas delas fora de casa — cinco empates e três derrotas. A decisão sobre o futuro do técnico será tomada pela diretoria ainda nesta sexta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

futebol

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Pressão

Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta

Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português

29.08.25 10h19

Futebol

Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre'

Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão

29.08.25 9h02

PÓS-JOGO

António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem'

O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas

29.08.25 0h46

REVOLTA

Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos

Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido

29.08.25 0h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REVOLTA

Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos

Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido

29.08.25 0h06

PÓS-JOGO

António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem'

O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas

29.08.25 0h46

DEU MOLE

Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão

No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo

28.08.25 23h40

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

29.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda