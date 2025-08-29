Vídeo: Jean Carlos, algoz do Remo, também marcou pelo Náutico contra o Paysandu em 2019

A torcida azulina reclamou do pênalti marcado em favor do Criciúma contra o Clube do Remo nos acréscimos da partida válida pela 24ª rodada da Série B, disputada na noite de quinta-feira (28). Ironicamente, muitos dos torcedores que reclamaram da injustiça - talvez - tenham comemorado outro pênalti, também marcado de forma equivocada e nos acréscimos, em 8 de setembro de 2019.

Naquela noite de domingo, aos 52 minutos do 2º Tempo, o Náutico empatou com o Paysandu por 2 x 2 no Estádio dos Aflitos, levou a partida para a decisão nos pênaltis e, em seguida, conseguiu o acesso à Série B, encerrando o sonho dos bicolores paraenses.

Erro de arbitragem, frustração de um time paraense... Há algo mais de semelhante? Sim. O mesmo batedor dos pênaltis nos acréscimos: Jean Carlos, camisa 10 no Náutico-PE naquela época e atualmente camisa 20 no Tigre catarinense. Isso mesmo que você leu, caro/a leitor(a).

O meia paranaense, que nunca (ou ainda não?) atuou em um clube daqui do Pará, iniciou sua trajetória no futebol pelas categorias de base do Palmeiras e chegou a integrar o elenco profissional.

Com 33 anos, ele já passou por vários times, como Vila Nova, Ceará, Mirassol, Coritiba e Juventude, sendo por vezes chamado de "Jean Mágico", mas sem conseguir uma trajetória sólida correspondente ao número de clubes pelos quais já passou.

Este ano, Jean Carlos chegou ao Tigrão catarinense e ainda não havia marcado até os 56 minutos do 2º Tempo na partida contra o Clube do Remo, encerrando o jejum e entrando para a história, de um jeito amargo para nós, paraenses, do futebol do Estado.