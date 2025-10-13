Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação O Liberal 13.10.25 12h08 Remo vai encarar o Papão nesta terça-feira (14) (Raul Martins/Remo) O Remo ainda fala e sonha com o acesso à elite do futebol brasileiro. A equipe está momentaneamente na oitava posição, com 48 pontos, quatro atrás do quarto colocado, Goiás-GO. Assim, mesmo se vencer o Paysandu na próxima terça-feira (14), o Leão Azul não chegará à pontuação necessária para entrar no G-4. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os quatro primeiros colocados na tabela - Coritiba-PR, Criciúma-SC, Novorizontino-SP e Goiás-GO - já jogaram na 32ª rodada. O Coxa, mesmo com a derrota para o Cuiabá-MT, segue na liderança, com 56 pontos. O Tigre venceu o América-MG e assumiu a segunda posição, assim como a equipe aurinegra, que superou o Operário e está em terceiro. Já o Esmeraldino apenas empatou com o Athletic-MG e caiu para o quarto lugar, com 52 pontos. Com a vitória sobre o Coritiba, o Cuiabá ultrapassou o Remo e está na sexta colocação. Chapecoense-SC e Athletico-PR ainda jogam nesta rodada. As duas equipes estão à frente do Leão Azul na tabela. A Chape é a quinta colocada, com 50 pontos, já o Furacão, que perdeu para o time azulino na semana passada, é o sétimo, com 48 - mesma pontuação do clube paraense. VEJA MAIS Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A Entre fé e futebol: quando o Círio inspira os milagres de Remo e Paysandu Nos gramados e nas ruas, a fé move torcedores e jogadores: relembre as campanhas de Remo e Paysandu após o Círio. Remo: após dores na lombar, Marcelo Rangel detalha recuperação para o Re-Pa: 'Tratamento intensivo' Goleiro azulino faz fisioterapia para tratar o problema e deve estar à disposição para o clássico Mesmo que a vitória ainda não recoloque o Remo na zona de acesso, o time azulino precisa dos três pontos para se manter vivo na briga por uma vaga. Com o campeonato se encaminhando para a reta final, as equipes estão mais próximas umas das outras. Entre o 10º e o 4º lugar, há apenas sete pontos de diferença. Se o Leão Azul vencer o Paysandu, a equipe pode subir para a quinta posição, mas terá que torcer para que a Chape perca para o Botafogo-SP e o Athletico-PR também seja derrotado pelo Avaí-SC. Assim, se isso acontecer, o Remo irá para a 33ª rodada precisando de uma vitória e de um tropeço simples do quarto colocado para retornar ao G-4. O Remo vai para o Re-Pa embalado por três vitórias seguidas, enquanto o Paysandu vem de derrota fora de casa. A partida será às 19h30, no Mangueirão, e terá transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. 