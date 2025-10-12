Remo: após dores na lombar, Marcelo Rangel detalha recuperação para o Re-Pa: 'Tratamento intensivo'

O goleiro Marcelo Rangel preocupou os torcedores e a comissão técnica do Remo após deixar o duelo contra o Operário-PR, pela 30ª rodada da Série B, com dores lombares. O jogador foi substituído e virou preocupação no time, mas, contra o Athletico-PR, atuou normalmente e fez grandes defesas para o Leão Azul. Em coletiva no último sábado (11), o arqueiro falou sobre o problema e o processo de recuperação.

“Eu saí do jogo contra o Operário com muitas dores lombares, que limitavam totalmente o meu movimento, principalmente o baixo. Mas, saindo do jogo de lá, já começamos os tratamentos, ainda no Paraná. Fiz a terapia com os meninos, com o doutor também que estava no jogo. Foram passadas as medicações também para que eu pudesse recuperar o mais rápido possível”, contou Rangel.

Segundo ele, a definição sobre sua participação no jogo contra o Furacão só ocorreu no dia da partida, pela manhã. Acompanhado do departamento médico, o goleiro realizou testes e foi liberado para entrar em campo. Agora, Rangel segue firme no tratamento para o clássico Re-Pa, que ocorre na próxima terça-feira (14).

“Fui para o jogo e, graças a Deus, durante a partida não me incomodou nada. Só que o pós-jogo, com o desgaste da partida, você acaba sentindo um pouco. Mas o tratamento intensivo continua. Continuou ontem, hoje e até o Re-Pa. A gente vai, faz o trabalho na fisioterapia e depois vai para o campo para poder também estar à disposição do professor”, detalhou o jogador.

Por fim, Rangel destacou o trabalho da equipe médica do clube azulino, que tem atuado na recuperação não só dele, mas de outros atletas. A expectativa é de que o goleiro esteja apto para o duelo contra o Paysandu. Mas,aso sinta algo no processo, o Leão Azul poderá contar com Ygor Vinhas, que atuou muito bem quando substituiu Marcelo diante do Operário-PR.

Paysandu e Remo se enfrentam na próxima terça-feira (14), no Mangueirão, a partir das 19h30. O jogo é válido pela 32ª rodada da Série B. Enquanto o Leão Azul sonha com o acesso, o Papão luta para tentar se livrar do rebaixamento.