Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte'

Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B

O Liberal
fonte

Time azulino treino normalmente neste domingo de Círio (Raul Martins/Remo)

Mesmo no domingo de Círio, o Remo não descansou e treinou normalmente. É que, na próxima terça-feira (14), a equipe encara o Paysandu em um jogo que pode ser decisivo para as pretensões de ambos os times na Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A equipe azulina vem embalada por três vitórias seguidas, sendo duas em casa. Agora, o clube quer o triunfo sobre o maior rival para encostar de vez no G-4 e se manter vivo na luta pelo acesso. 

“Clássico é sempre um jogo à parte, ainda mais se tratando de Re-Pa, que é o clássico mais jogado do mundo. A conversa tem sido interna sobre isso. No clássico, não tem posição dentro da tabela. Tem muita disputa, muita guerra dentro de campo, e é um jogo à parte, um campeonato à parte”, destacou o goleiro Marcelo Rangel, 

VEJA MAIS 

image Zagueiro Klaus descreve primeira vez na Trasladação do Círio: 'Sentimento único'
O jogador gaúcho mostrou-se impressionado com a força da devoção popular à Nossa Senhora de Nazaré

image Goiás empata e mantém Remo vivo na briga pelo G-4 da Série B antes do clássico contra o Paysandu
Com 48 pontos, o Leão pode entrar no grupo de acesso à Série A caso vença o Papão e os rivais diretos tropecem na 32ª rodada.

image Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré
Em meio a preparação para o Re-Pa da próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa comemorou o Círio de Nazaré

“E a gente está com essa consciência, a gente sabe da importância do jogo para nós dentro da tabela. Uma vitória nos deixa muito próximos do nosso objetivo, e a gente está focado para esse jogo”, completou o arqueiro, que é um dos jogadores mais experientes em duelos contra o Paysandu no elenco atual do Remo.

Atualmente, o clube azulino está na sétima posição, com 48 pontos, e ainda sonha com uma vaga na zona de acesso. Restam sete jogos até o fim do campeonato, e a equipe tem condições matemáticas de conquistar a pontuação necessária para subir. No último ano, o Ceará-CE garantiu o acesso com 64 pontos, mas o Novorizontino-SP, que alcançou o mesmo número, ficou em quinto lugar por ter menos vitórias.

Além das chances matemáticas, o time azulino parece estar mais ajustado com a chegada de Guto Ferreira. Há três rodadas, a torcida estava na bronca com a equipe e desacreditada do acesso. Mas, após a saída de António Oliveira e a chegada do novo treinador, o cenário mudou.

“No primeiro jogo, quando o professor Guto assumiu, jogadores que não vinham jogando entraram e ajudaram durante a partida. Lá em Ponta Grossa, jogadores que saíram do banco nos deram até a vitória. O Jaderson nos deu com um gol dele, o Igor, na minha ausência, fez defesas fantásticas. Contra o Athletico, jogadores que entraram deram seu máximo. O [Cristian] Tassano não tinha estreado, houve um momento da partida em que ele precisou entrar e respondeu à altura, ajudou demais a gente, assim como os outros atletas que entraram também. Enfim, acho que, nesse momento do campeonato, todos são importantes”, apontou Rangel, que ainda ressaltou a união do grupo nesta reta final da temporada.

Até a próxima terça-feira, o foco será completamente no Paysandu. No primeiro turno, o Papão venceu por 1 a 0, algo que o Leão Azul não quer deixar se repetir agora. A partida ocorre às 19h30, no Mangueirão. A promessa é de estádio lotado. O lado A, onde fica a torcida azulina, está esgotado - todos os ingressos para arquibancadas e cadeiras foram vendidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

futebol

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Foco

Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte'

Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B

12.10.25 16h48

O CAPITÃO

Zagueiro Klaus descreve primeira vez na Trasladação do Círio: 'Sentimento único'

O jogador gaúcho mostrou-se impressionado com a força da devoção popular à Nossa Senhora de Nazaré

11.10.25 21h31

Futebol

Goiás empata e mantém Remo vivo na briga pelo G-4 da Série B antes do clássico contra o Paysandu

Com 48 pontos, o Leão pode entrar no grupo de acesso à Série A caso vença o Papão e os rivais diretos tropecem na 32ª rodada.

11.10.25 20h24

RE-PA780

Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas

Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B.

11.10.25 11h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo

12.10.25 7h00

Futebol e fé

Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez

Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio

12.10.25 13h00

Futebol e Fé

Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação

Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém

11.10.25 18h24

Foco

Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte'

Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B

12.10.25 16h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda