Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B O Liberal 12.10.25 16h48 Time azulino treino normalmente neste domingo de Círio (Raul Martins/Remo) Mesmo no domingo de Círio, o Remo não descansou e treinou normalmente. É que, na próxima terça-feira (14), a equipe encara o Paysandu em um jogo que pode ser decisivo para as pretensões de ambos os times na Série B. A equipe azulina vem embalada por três vitórias seguidas, sendo duas em casa. Agora, o clube quer o triunfo sobre o maior rival para encostar de vez no G-4 e se manter vivo na luta pelo acesso. "Clássico é sempre um jogo à parte, ainda mais se tratando de Re-Pa, que é o clássico mais jogado do mundo. A conversa tem sido interna sobre isso. No clássico, não tem posição dentro da tabela. Tem muita disputa, muita guerra dentro de campo, e é um jogo à parte, um campeonato à parte", destacou o goleiro Marcelo Rangel, "E a gente está com essa consciência, a gente sabe da importância do jogo para nós dentro da tabela. Uma vitória nos deixa muito próximos do nosso objetivo, e a gente está focado para esse jogo”, completou o arqueiro, que é um dos jogadores mais experientes em duelos contra o Paysandu no elenco atual do Remo. Atualmente, o clube azulino está na sétima posição, com 48 pontos, e ainda sonha com uma vaga na zona de acesso. Restam sete jogos até o fim do campeonato, e a equipe tem condições matemáticas de conquistar a pontuação necessária para subir. No último ano, o Ceará-CE garantiu o acesso com 64 pontos, mas o Novorizontino-SP, que alcançou o mesmo número, ficou em quinto lugar por ter menos vitórias. Além das chances matemáticas, o time azulino parece estar mais ajustado com a chegada de Guto Ferreira. Há três rodadas, a torcida estava na bronca com a equipe e desacreditada do acesso. Mas, após a saída de António Oliveira e a chegada do novo treinador, o cenário mudou. “No primeiro jogo, quando o professor Guto assumiu, jogadores que não vinham jogando entraram e ajudaram durante a partida. Lá em Ponta Grossa, jogadores que saíram do banco nos deram até a vitória. O Jaderson nos deu com um gol dele, o Igor, na minha ausência, fez defesas fantásticas. Contra o Athletico, jogadores que entraram deram seu máximo. O [Cristian] Tassano não tinha estreado, houve um momento da partida em que ele precisou entrar e respondeu à altura, ajudou demais a gente, assim como os outros atletas que entraram também. Enfim, acho que, nesse momento do campeonato, todos são importantes”, apontou Rangel, que ainda ressaltou a união do grupo nesta reta final da temporada. Até a próxima terça-feira, o foco será completamente no Paysandu. No primeiro turno, o Papão venceu por 1 a 0, algo que o Leão Azul não quer deixar se repetir agora. A partida ocorre às 19h30, no Mangueirão. A promessa é de estádio lotado. O lado A, onde fica a torcida azulina, está esgotado - todos os ingressos para arquibancadas e cadeiras foram vendidos. 