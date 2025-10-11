Zagueiro Klaus descreve primeira vez na Trasladação do Círio: 'Sentimento único'

Um dos líderes do elenco azulino, o zagueiro Klaus esteve presente na Trasladação do Círio de Nazaré, na noite deste sábado (11), e falou sobre a emoção de acompanhar pela primeira vez a procissão, considerada a maior manifestação religiosa do Brasil. O jogador gaúcho, que hoje é titular do time do Remo e vive bom momento na temporada, mostrou-se impressionado com a força da devoção popular.

“Sentimento incrível estar aqui pela primeira vez, acompanhando essa procissão toda, a fé das pessoas, que é um sentimento único”, disse o atleta, ainda na Praça da República, de onde acompanhava o cortejo.

Em meio à multidão, Klaus destacou a dimensão da festa e o impacto de presenciar de perto um dos momentos mais marcantes do Círio. “Poder sentir isso, estar junto dessa multidão com tanta fé, acreditando tanto, é muito especial”, afirmou.

Titular da equipe que busca o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o zagueiro aproveitou para deixar uma mensagem aos paraenses e aos visitantes que acompanham o evento.

“Espero que todos possam aproveitar esse Círio, tanto para os paraenses como para todo mundo que vem de outros lugares do Brasil pra cá”, completou.