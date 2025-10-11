Zagueiro Klaus descreve primeira vez na Trasladação do Círio: 'Sentimento único' O jogador gaúcho mostrou-se impressionado com a força da devoção popular à Nossa Senhora de Nazaré O Liberal 11.10.25 21h31 Um dos líderes do elenco azulino, o zagueiro Klaus esteve presente na Trasladação do Círio de Nazaré, na noite deste sábado (11), e falou sobre a emoção de acompanhar pela primeira vez a procissão, considerada a maior manifestação religiosa do Brasil. O jogador gaúcho, que hoje é titular do time do Remo e vive bom momento na temporada, mostrou-se impressionado com a força da devoção popular. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Sentimento incrível estar aqui pela primeira vez, acompanhando essa procissão toda, a fé das pessoas, que é um sentimento único”, disse o atleta, ainda na Praça da República, de onde acompanhava o cortejo. Em meio à multidão, Klaus destacou a dimensão da festa e o impacto de presenciar de perto um dos momentos mais marcantes do Círio. “Poder sentir isso, estar junto dessa multidão com tanta fé, acreditando tanto, é muito especial”, afirmou. Titular da equipe que busca o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o zagueiro aproveitou para deixar uma mensagem aos paraenses e aos visitantes que acompanham o evento. “Espero que todos possam aproveitar esse Círio, tanto para os paraenses como para todo mundo que vem de outros lugares do Brasil pra cá”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo círio de nazaré COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO O CAPITÃO Zagueiro Klaus descreve primeira vez na Trasladação do Círio: 'Sentimento único' O jogador gaúcho mostrou-se impressionado com a força da devoção popular à Nossa Senhora de Nazaré 11.10.25 21h31 Futebol Goiás empata e mantém Remo vivo na briga pelo G-4 da Série B antes do clássico contra o Paysandu Com 48 pontos, o Leão pode entrar no grupo de acesso à Série A caso vença o Papão e os rivais diretos tropecem na 32ª rodada. 11.10.25 20h24 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39