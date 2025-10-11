Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. Iury Costa 11.10.25 11h35 Remo esgotou ingressos para o Re-Pa. (Akira Onuma / OLiberal) A torcida do Clube do Remo confirmou mais uma vez sua força. Em menos de 24 horas após o início das vendas, o clube anunciou que todos os ingressos para o Re-Pa estão esgotados. A partida contra o Paysandu acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na manhã de sexta-feira (10), o Remo havia iniciado a venda dos bilhetes com lotes promocionais, em que cada arquibancada saía por R$ 50, na compra de duas unidades. O mesmo desconto foi aplicado para as cadeiras duplas, com valor total de R$ 200. A procura foi intensa, e em menos de seis horas, as entradas de arquibancada do lado A já haviam se esgotado. VEJA MAIS Marcelinho lamenta suspensão no RexPa após brilhar em vitória do Remo: 'Muito chateado' O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Furacão e vai cumprir suspensão automática contra o Paysandu Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras Neste sábado (11), o clube confirmou por meio das redes sociais que todas as modalidades de ingressos estão esgotadas, garantindo casa cheia para o maior clássico da Amazônia. O Re-Pa será um confronto direto de opostos na tabela. O Remo, embalado por três vitórias consecutivas, busca se aproximar do G-4 e manter vivo o sonho do acesso à Série A. Já o Paysandu, lanterna da competição, entra em campo pressionado pela necessidade de vitória para manter chances de permanência. “Acabou foi é tudo, Fenômeno Azul!”, publicou o perfil oficial do Remo nas redes sociais, celebrando a força da torcida que promete lotar o Mangueirão na noite de terça. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b remo re-pa esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 FOMINHA Marcelinho lamenta suspensão no RexPa após brilhar em vitória do Remo: 'Muito chateado' O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Furacão e vai cumprir suspensão automática contra o Paysandu 10.10.25 20h41 SÉRIE B Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B 10.10.25 17h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39