Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas

A torcida do Clube do Remo confirmou mais uma vez sua força. Em menos de 24 horas após o início das vendas, o clube anunciou que todos os ingressos para o Re-Pa estão esgotados. A partida contra o Paysandu acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na manhã de sexta-feira (10), o Remo havia iniciado a venda dos bilhetes com lotes promocionais, em que cada arquibancada saía por R$ 50, na compra de duas unidades. O mesmo desconto foi aplicado para as cadeiras duplas, com valor total de R$ 200. A procura foi intensa, e em menos de seis horas, as entradas de arquibancada do lado A já haviam se esgotado.

Neste sábado (11), o clube confirmou por meio das redes sociais que todas as modalidades de ingressos estão esgotadas, garantindo casa cheia para o maior clássico da Amazônia.

O Re-Pa será um confronto direto de opostos na tabela. O Remo, embalado por três vitórias consecutivas, busca se aproximar do G-4 e manter vivo o sonho do acesso à Série A. Já o Paysandu, lanterna da competição, entra em campo pressionado pela necessidade de vitória para manter chances de permanência.

“Acabou foi é tudo, Fenômeno Azul!”, publicou o perfil oficial do Remo nas redes sociais, celebrando a força da torcida que promete lotar o Mangueirão na noite de terça.