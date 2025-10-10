Marcelinho lamenta suspensão no RexPa após brilhar em vitória do Remo: 'Muito chateado'

O lateral-direito Marcelinho viveu uma noite especial na última quinta-feira (9), no Baenão. Autor de um gol e de uma assistência na vitória do Remo por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, o jogador foi um dos principais nomes do time azulino, que chegou à terceira vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Menos de 24 horas depois, o elenco já voltou aos treinos nesta sexta (10), de olho no clássico contra o Paysandu, na próxima terça-feira (14), no Mangueirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Mesmo em grande fase, Marcelinho não estará em campo no Re-Pa. O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Furacão e vai cumprir suspensão automática. A ausência no jogo mais esperado do ano frustrou o jogador.

VEJA MAIS

“Fiquei muito chateado, porque em outros jogos eu já estava suspenso, cometi outras faltas e o juiz não me deu amarelo. E agora, na minha primeira falta no jogo, ele já me deu amarelo”, lamentou.

O camisa 79 foi decisivo na vitória sobre o Athletico-PR, considerada uma das mais convincentes do Remo sob o comando de Guto Ferreira. Além do gol e da assistência, foi peça importante na transição ofensiva do time.

“Sem dúvida, uma vitória muito convincente, num confronto direto, uma das minhas melhores atuações com essa camisa”, avaliou.

Foco

Mesmo fora do clássico, Marcelinho demonstrou confiança no grupo e acredita que o Remo tem condições de manter a boa sequência para conseguir o acesso.

“Nosso elenco é muito qualificado, muito unido, todo mundo nos treinamentos com seriedade, tentando evoluir, e graças a Deus estamos com três vitórias seguidas. Agora é concentrar, focar, fazer um grande jogo e sair com a vitória”, afirmou.

A vitória sobre o Athletico manteve o Leão Azul firme na briga pelo acesso. O time é o 7º colocado, com 48 pontos — apenas dois atrás do G4. Mas o equilíbrio da Série B deixa qualquer deslize perigoso: uma derrota pode fazer a equipe despencar para a parte de baixo da tabela.

Desde a chegada de Guto Ferreira, o ambiente no Baenão mudou. Marcelinho destaca o impacto do treinador e a nova postura da equipe.

“Desde a chegada do Guto, ele pediu pra que nós pudéssemos mudar o ambiente, colocar mais vontade, mais raça, porque a Série B são jogos onde você tem que ter muita entrega e acredito que nesses jogos estamos mostrando isso”, disse.