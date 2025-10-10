Marcelinho lamenta suspensão no RexPa após brilhar em vitória do Remo: 'Muito chateado' O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Furacão e vai cumprir suspensão automática contra o Paysandu O Liberal 10.10.25 20h41 Lateral comemorando seu gol contra o Athletico-PR (Samara Miranda/Remo) O lateral-direito Marcelinho viveu uma noite especial na última quinta-feira (9), no Baenão. Autor de um gol e de uma assistência na vitória do Remo por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, o jogador foi um dos principais nomes do time azulino, que chegou à terceira vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Menos de 24 horas depois, o elenco já voltou aos treinos nesta sexta (10), de olho no clássico contra o Paysandu, na próxima terça-feira (14), no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Mesmo em grande fase, Marcelinho não estará em campo no Re-Pa. O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Furacão e vai cumprir suspensão automática. A ausência no jogo mais esperado do ano frustrou o jogador. VEJA MAIS Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição. “Fiquei muito chateado, porque em outros jogos eu já estava suspenso, cometi outras faltas e o juiz não me deu amarelo. E agora, na minha primeira falta no jogo, ele já me deu amarelo”, lamentou. O camisa 79 foi decisivo na vitória sobre o Athletico-PR, considerada uma das mais convincentes do Remo sob o comando de Guto Ferreira. Além do gol e da assistência, foi peça importante na transição ofensiva do time. “Sem dúvida, uma vitória muito convincente, num confronto direto, uma das minhas melhores atuações com essa camisa”, avaliou. Foco Mesmo fora do clássico, Marcelinho demonstrou confiança no grupo e acredita que o Remo tem condições de manter a boa sequência para conseguir o acesso. “Nosso elenco é muito qualificado, muito unido, todo mundo nos treinamentos com seriedade, tentando evoluir, e graças a Deus estamos com três vitórias seguidas. Agora é concentrar, focar, fazer um grande jogo e sair com a vitória”, afirmou. A vitória sobre o Athletico manteve o Leão Azul firme na briga pelo acesso. O time é o 7º colocado, com 48 pontos — apenas dois atrás do G4. Mas o equilíbrio da Série B deixa qualquer deslize perigoso: uma derrota pode fazer a equipe despencar para a parte de baixo da tabela. Desde a chegada de Guto Ferreira, o ambiente no Baenão mudou. Marcelinho destaca o impacto do treinador e a nova postura da equipe. "Desde a chegada do Guto, ele pediu pra que nós pudéssemos mudar o ambiente, colocar mais vontade, mais raça, porque a Série B são jogos onde você tem que ter muita entrega e acredito que nesses jogos estamos mostrando isso", disse. ÚLTIMAS EM REMO FOMINHA Marcelinho lamenta suspensão no RexPa após brilhar em vitória do Remo: 'Muito chateado' O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Furacão e vai cumprir suspensão automática contra o Paysandu 10.10.25 20h41 SÉRIE B Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B 10.10.25 17h10 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 SÉRIE B Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição. 10.10.25 15h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 SÉRIE B Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição. 10.10.25 15h13 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00