Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição. Iury Costa 10.10.25 15h13 Essa é a terceira vez consecutiva que o treinador azulino é eleito o melhor da rodada. (Thiago Gomes/O Liberal) O Clube do Remo dominou a Seleção da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico Paranaense, no Baenão, três jogadores azulinos foram escolhidos entre os melhores da rodada: Marcelo Rangel, Marcelinho e Caio Vinícius, todos fundamentais no triunfo diante da equipe paranaense. Marcelinho ainda foi eleito o melhor jogador da rodada pela performance na vitória azulina. Além deles, o técnico Guto Ferreira também voltou a figurar entre os destaques. Essa é a terceira vez consecutiva que o treinador azulino é eleito o melhor da rodada, reflexo direto da fase positiva do Leão na competição. Fase positiva e quebra de tabu A vitória sobre o Athletico-PR representou mais do que três pontos. O resultado quebrou o tabu de nunca ter vencido o time paranaense e consolidou a terceira vitória seguida do Remo na Série B, feito inédito nesta temporada. Com a sequência positiva, o Leão chegou aos 48 pontos e se aproximou ainda mais do G-4, mantendo vivo o sonho do acesso à Série A. Até então, a melhor sequência do time havia sido nas rodadas seis e sete, quando venceu Amazonas e Vila Nova em sequência. A última vez que o Remo havia conquistado três vitórias seguidas na Série B foi em 2021, quando derrotou Brusque-SC, Ponte Preta-SP e Cruzeiro-MG. Próximo desafio De olho no acesso, o Remo volta a campo na próxima terça-feira (14) para enfrentar o Paysandu, no clássico Re-Pa, válido pela 32ª rodada. A partida será disputada no Estádio Mangueirão, às 19h30, com transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal. *(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)