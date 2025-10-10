Remo tem maior probabilidade de vitória no clássico contra o Paysandu na Série B, aponta site Re-Pa ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém O Liberal 10.10.25 13h41 O Leão chega embalado para o clássico, vindo de três vitórias seguidas () Paysandu e Remo se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão chega embalado para o clássico, vindo de três vitórias seguidas, enquanto o Papão acumula duas derrotas consecutivas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo um levantamento estatístico do site Chance de Gol, as possibilidades de vitória do Leão são de 45,9%, enquanto as do Papão vencer o clássico são de apenas 26,4%. Os outros 27,7% representam a chance de empate. VEJA MAIS Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão. Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém Apesar da probabilidade de vitória do time azulino ser maior, o Papão carrega um retrospecto recente favorável. Nos últimos 12 clássicos, os bicolores venceram seis vezes, empataram cinco e perderam apenas uma para os azulinos com bola rolando. O último triunfo do Remo dentro dos 90 minutos ocorreu na partida de ida da final do Campeonato Paraense de 2025, quando o Leão venceu por 3 a 2. Na volta, os bicolores ganharam o jogo por 1 a 0, mas acabaram sendo superados nos pênaltis, e o título ficou com o outro lado da Almirante. Na primeira metade da Série B, a situação dos rivais paraenses apresentava notáveis semelhanças, com o Remo aspirando a uma vaga entre os quatro melhores e o Paysandu lutando intensamente contra a desfavorável zona de rebaixamento. Naquele momento, o Papão garantiu a vitória por 1 a 0, graças ao gol decisivo de Diogo Oliveira. Após um turno, as duas equipes se preparam para o reencontro mantendo um panorama quase idêntico ao anterior. O Leão Azul ocupa, atualmente, a sétima posição, com 48 pontos, e está a apenas dois do Criciúma-SC, o atual quarto colocado, com 50 pontos. Em contrapartida, o Lobo segue em uma constante e preocupante batalha contra a zona de rebaixamento da competição nacional. Após 31 jogos disputados, o time alcançou apenas cinco vitórias e 26 pontos, permanecendo na última posição e vendo a distância aumentar para 10 pontos em relação à Ferroviária-SP, a primeira equipe fora do Z4. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. 