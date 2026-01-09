Eintracht x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/01) pela Bundesliga

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund disputam hoje, sexta-feira (09/01), a 16° rodada da Bundesliga. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eintracht x Borussia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, pela SporTV e pela CazéTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Borussia Dortmund é o vice-líder da Bundesliga e acumula 9 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 26 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas do Campeonato Alemão.

Já o Eintracht está em 7° lugar com 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 30 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Eintracht x Borussia: prováveis escalações

Eintracht: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Dahoud, Larsson, Kristensen, Brown, Uzun, Götze, Doan, Knauff. Técnico: Dino Toppmöller.

Borussia: Kobel, Emre Can, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Beier, Adeyemi, Brandt, Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

FICHA TÉCNICA

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund

Bundesliga 2025

Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha

Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, às 16h30