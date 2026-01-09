Eintracht x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/01) pela Bundesliga Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 09.01.26 15h30 O Borussia soma 7 pontos a mais que o Eintracht na Bundesliga (X/ @bvb) Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund disputam hoje, sexta-feira (09/01), a 16° rodada da Bundesliga. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Eintracht x Borussia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, pela SporTV e pela CazéTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Borussia Dortmund é o vice-líder da Bundesliga e acumula 9 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 26 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas do Campeonato Alemão. Já o Eintracht está em 7° lugar com 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 30 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (09/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta sexta-feira Eintracht x Borussia: prováveis escalações Eintracht: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Dahoud, Larsson, Kristensen, Brown, Uzun, Götze, Doan, Knauff. Técnico: Dino Toppmöller. Borussia: Kobel, Emre Can, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Beier, Adeyemi, Brandt, Guirassy. Técnico: Niko Kovac. FICHA TÉCNICA Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund Bundesliga 2025 Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt jogos de hoje Bundesliga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Africana de Nações Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 15h00 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03