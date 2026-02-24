Atlético Madrid x Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Champions League Atlético de Madrid e Club Brugge jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 24.02.26 13h45 A partida de ida entre Atlético e Brugge terminou em empate de 3 a 3 (X/ @ClubBrugge) Atlético de Madrid x Club Brugge disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético x Brugge ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase da competição, o Brugges ficou em 19° lugar com 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 15 gols marcados e 17 gols sofridos. Já o Atlético de Madrid terminou em 14° lugar e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos. A partida de ida entre Atlético e Club Brugge terminou em empate de 3 a 3. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira Atlético de Madrid x Brugge: prováveis escalações Atlético Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Giuliano Simeone, Álex Baena, Johnny Cardoso, Matteo Ruggeri, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Ademola Lookman. Brugge: Simon Mignolet, Hugo Siquet, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Bjorn Meijer, Raphael Onyedika, Félix Lemaréchal, Carlos Forbs, Hans Vanaken, Christos Tzolis, Nicolo Tresoldi. FICHA TÉCNICA Atlético Madrid x Club Brugge Champions League Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético Madrid Club Brugge jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Fortaleza x Maguary: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil Fortaleza e Maguary jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Libertadores Independiente Medellín e Liverpool-URU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 24.02.26 20h30 Copa do Brasil América-RN x GAS: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil América RN e GAS jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Huachipato x Carabobo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Libertadores Huachipato e Carabobo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 24.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores 24.02.26 18h36 Futebol Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada Jogador de 27 anos chega do Goiás e projeta disputa da Série A e da Copa do Brasil 24.02.26 21h11 FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e tem prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19