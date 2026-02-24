Atlético Madrid x Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Champions League

Atlético de Madrid x Club Brugge disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético x Brugge ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da competição, o Brugges ficou em 19° lugar com 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 15 gols marcados e 17 gols sofridos.

Já o Atlético de Madrid terminou em 14° lugar e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos.

A partida de ida entre Atlético e Club Brugge terminou em empate de 3 a 3.

Atlético de Madrid x Brugge: prováveis escalações

Atlético Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Giuliano Simeone, Álex Baena, Johnny Cardoso, Matteo Ruggeri, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Ademola Lookman.

Brugge: Simon Mignolet, Hugo Siquet, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Bjorn Meijer, Raphael Onyedika, Félix Lemaréchal, Carlos Forbs, Hans Vanaken, Christos Tzolis, Nicolo Tresoldi.

FICHA TÉCNICA

Atlético Madrid x Club Brugge

Champions League

Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 14h45