Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira

Remo e Paysandu se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. O Leão vem de três vitórias seguidas, enquanto o Papão não vence há dois jogos. Mesmo com os azulinos vivendo uma fase melhor, o time terá que superar o retrospecto recente negativo que carrega contra o maior rival.

Nos últimos 12 clássicos Re-Pa disputados, o Paysandu venceu seis, houve cinco empates e apenas uma vitória do Remo com bola rolando. O último triunfo dos azulinos com bola rolando aconteceu no jogo de ida da final do Campeonato Paraense de 2025, com o Leão vencendo por 3 a 2. Na partida de volta, os bicolores ganharam o jogo por 1 a 0, acabaram sendo superados nos pênaltis e o título acabou ficando com o outro lado da Almirante.

Antes da vitória por 3 a 2 na final do Parazão, o último triunfo do Remo em cima do Paysandu tinha acontecido em março de 2023, na partida válida pela ida das semifinais da Copa Verde, quando o Leão venceu por 1 a 0. Na volta, os bicolores ganharam por 2 a 1, levaram o jogo para os pênaltis e saíram classificados.

No primeiro turno da Série B, o cenário era bastante parecido: o Remo brigava por uma vaga no G4, enquanto o Paysandu lutava para sair da zona de rebaixamento. Na ocasião, o Papão venceu por 1 a 0, com gol de Diogo Oliveira. Agora, 19 rodadas depois, as equipes voltam a se enfrentar com quase o mesmo panorama.

Atualmente, o Leão Azul ocupa a sétima colocação com 48 pontos, a apenas dois do Criciúma-SC, que tem 50 e está na quarta colocação da Série B. Já o Lobo, vive uma eterna lua de mel com a zona de rebaixamento da competição. Em 31 partidas, o time venceu apenas cinco, conquistou somente 26 pontos e amarga a lanterna, estando a 10 pontos da Ferroviária-SP, primeiro time fora do Z4.

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.