Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira

Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém

O Liberal
fonte

Nos últimos 12 clássicos Re-Pa disputados, o Paysandu venceu seis, houve cinco empates e apenas uma vitória do Remo com bola rolando. (Wagner Santana/ O Liberal)

Remo e Paysandu se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. O Leão vem de três vitórias seguidas, enquanto o Papão não vence há dois jogos. Mesmo com os azulinos vivendo uma fase melhor, o time terá que superar o retrospecto recente negativo que carrega contra o maior rival.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Nos últimos 12 clássicos Re-Pa disputados, o Paysandu venceu seis, houve cinco empates e apenas uma vitória do Remo com bola rolando. O último triunfo dos azulinos com bola rolando aconteceu no jogo de ida da final do Campeonato Paraense de 2025, com o Leão vencendo por 3 a 2. Na partida de volta, os bicolores ganharam o jogo por 1 a 0, acabaram sendo superados nos pênaltis e o título acabou ficando com o outro lado da Almirante.

VEJA MAIS

image Remo chega a três vitórias seguidas na Série B pela primeira vez na temporada
Última vez que o Leão triunfou três vezes consecutivas na Segundona havia sido em 2021. 

image Guto Ferreira mantém invencibilidade no Remo e projeta clássico Re-Pa 'Seguir a nossa luta'
Leão Azul venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na última quinta-feira (9) e agora pensa no Paysandu.

Antes da vitória por 3 a 2 na final do Parazão, o último triunfo do Remo em cima do Paysandu tinha acontecido em março de 2023, na partida válida pela ida das semifinais da Copa Verde, quando o Leão venceu por 1 a 0. Na volta, os bicolores ganharam por 2 a 1, levaram o jogo para os pênaltis e saíram classificados.

No primeiro turno da Série B, o cenário era bastante parecido: o Remo brigava por uma vaga no G4, enquanto o Paysandu lutava para sair da zona de rebaixamento. Na ocasião, o Papão venceu por 1 a 0, com gol de Diogo Oliveira. Agora, 19 rodadas depois, as equipes voltam a se enfrentar com quase o mesmo panorama.

Atualmente, o Leão Azul ocupa a sétima colocação com 48 pontos, a apenas dois do Criciúma-SC, que tem 50 e está na quarta colocação da Série B. Já o Lobo, vive uma eterna lua de mel com a zona de rebaixamento da competição. Em 31 partidas, o time venceu apenas cinco, conquistou somente 26 pontos e amarga a lanterna, estando a 10 pontos da Ferroviária-SP, primeiro time fora do Z4.

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu

paysandu

remo

remo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Zimbábue x África do Sul: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa

Zimbábue e África do Sul jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

10.10.25 12h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Lesoto x Nigéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa

Lesoto e Nigéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

10.10.25 12h00

Futebol

Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira

Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém

10.10.25 11h57

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Cazaquistão x Liechtenstein: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelas eliminatórias da Copa

Cazaquistão e Liechtenstein jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

10.10.25 10h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

10.10.25 7h00

Futebol

Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa

Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso

10.10.25 0h17

Futebol

Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B

O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira

09.10.25 23h39

MAIS PROBLEMA

Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista

A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros

08.10.25 22h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda