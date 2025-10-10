Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém O Liberal 10.10.25 11h57 Nos últimos 12 clássicos Re-Pa disputados, o Paysandu venceu seis, houve cinco empates e apenas uma vitória do Remo com bola rolando. (Wagner Santana/ O Liberal) Remo e Paysandu se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. O Leão vem de três vitórias seguidas, enquanto o Papão não vence há dois jogos. Mesmo com os azulinos vivendo uma fase melhor, o time terá que superar o retrospecto recente negativo que carrega contra o maior rival. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Nos últimos 12 clássicos Re-Pa disputados, o Paysandu venceu seis, houve cinco empates e apenas uma vitória do Remo com bola rolando. O último triunfo dos azulinos com bola rolando aconteceu no jogo de ida da final do Campeonato Paraense de 2025, com o Leão vencendo por 3 a 2. Na partida de volta, os bicolores ganharam o jogo por 1 a 0, acabaram sendo superados nos pênaltis e o título acabou ficando com o outro lado da Almirante. VEJA MAIS Remo chega a três vitórias seguidas na Série B pela primeira vez na temporada Última vez que o Leão triunfou três vezes consecutivas na Segundona havia sido em 2021. Guto Ferreira mantém invencibilidade no Remo e projeta clássico Re-Pa 'Seguir a nossa luta' Leão Azul venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na última quinta-feira (9) e agora pensa no Paysandu. Antes da vitória por 3 a 2 na final do Parazão, o último triunfo do Remo em cima do Paysandu tinha acontecido em março de 2023, na partida válida pela ida das semifinais da Copa Verde, quando o Leão venceu por 1 a 0. Na volta, os bicolores ganharam por 2 a 1, levaram o jogo para os pênaltis e saíram classificados. No primeiro turno da Série B, o cenário era bastante parecido: o Remo brigava por uma vaga no G4, enquanto o Paysandu lutava para sair da zona de rebaixamento. Na ocasião, o Papão venceu por 1 a 0, com gol de Diogo Oliveira. Agora, 19 rodadas depois, as equipes voltam a se enfrentar com quase o mesmo panorama. Atualmente, o Leão Azul ocupa a sétima colocação com 48 pontos, a apenas dois do Criciúma-SC, que tem 50 e está na quarta colocação da Série B. Já o Lobo, vive uma eterna lua de mel com a zona de rebaixamento da competição. Em 31 partidas, o time venceu apenas cinco, conquistou somente 26 pontos e amarga a lanterna, estando a 10 pontos da Ferroviária-SP, primeiro time fora do Z4. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Zimbábue x África do Sul: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa Zimbábue e África do Sul jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Lesoto x Nigéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa Lesoto e Nigéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 12h00 Futebol Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 11h57 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Cazaquistão x Liechtenstein: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelas eliminatórias da Copa Cazaquistão e Liechtenstein jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00