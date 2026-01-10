Portuguesa x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 10.01.26 19h30 Em seu último jogo, o Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 1 (Cesar Greco/ Palmeiras) Portuguesa x Palmeiras disputam hoje, sábado (10/01), a 1° rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Portuguesa-SP x Palmeiras ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela HBO Max e pela CazéTV, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, todas pela Série D, a Portuguesa venceu Água Santa por 2 a 1, superou Maricá por 1 a 0, goleou Boavista por 3 a 0, perdeu para o Mixto por 1 a 0 e venceu essa mesma equipe pelo mesmo placar. Já o Palmeiras registrou um empate sem gols com o Fluminense, uma derrota de 3 a 2 para o Grêmio, outra de 1 a 0 para o Flamengo, uma vitória de 3 a 0 sobre o Atlético-MG e outra de 3 a 1 contra o Ceará. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Portuguesa (SP) x Palmeiras: prováveis escalações Portuguesa: Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique (Erik Botteghin), Eduardo Biazus e Salomão; Hudson, Ze Victor (Portuga) e Gabriel Pires; Renê, Cadorini (Ewerthon) e Maceió. Técnico: Fabio Matias. Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo (Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez (Luis Pacheco), Marlon Freitas e Larson (Andreas Pereira); Sosa (Erick Belé), Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. FICHA TÉCNICA Portuguesa SP x Palmeiras Campeonato Paulista Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP) Data/Horário: 10 de janeiro de 2026, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Paulistão 2026 Campeonato Paulista Portuguesa-sp Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL MATA-MATA Após classificação no fio da navalha, Tuna Luso enfrenta sensação da Copinha Time paraense enfrenta o Guanabara City, time com uma das campanhas mais consistentes da competição 11.01.26 15h28 Supercopa da Espanha Barcelona x Real Madrid: onde assistir e escalações da final da Supercopa da Espanha hoje (11/01) Barcelona e Real Madrid jogam pela final da Supercopa Espanhola hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 11.01.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 Paulistão Portuguesa x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00