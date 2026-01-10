Portuguesa x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Portuguesa x Palmeiras disputam hoje, sábado (10/01), a 1° rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Portuguesa-SP x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela HBO Max e pela CazéTV, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, todas pela Série D, a Portuguesa venceu Água Santa por 2 a 1, superou Maricá por 1 a 0, goleou Boavista por 3 a 0, perdeu para o Mixto por 1 a 0 e venceu essa mesma equipe pelo mesmo placar.

Já o Palmeiras registrou um empate sem gols com o Fluminense, uma derrota de 3 a 2 para o Grêmio, outra de 1 a 0 para o Flamengo, uma vitória de 3 a 0 sobre o Atlético-MG e outra de 3 a 1 contra o Ceará.

Portuguesa (SP) x Palmeiras: prováveis escalações

Portuguesa: Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique (Erik Botteghin), Eduardo Biazus e Salomão; Hudson, Ze Victor (Portuga) e Gabriel Pires; Renê, Cadorini (Ewerthon) e Maceió. Técnico: Fabio Matias.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo (Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez (Luis Pacheco), Marlon Freitas e Larson (Andreas Pereira); Sosa (Erick Belé), Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Portuguesa SP x Palmeiras

Campeonato Paulista

Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 10 de janeiro de 2026, 19h30