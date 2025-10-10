Guto Ferreira mantém invencibilidade no Remo e projeta clássico Re-Pa 'Seguir a nossa luta' Leão Azul venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na última quinta-feira (9) e agora pensa no Paysandu. O Liberal 10.10.25 10h40 Treinador foca no Re-Pa (Raul Martins/Ascom Remo.) O treinador Guto Ferreira manteve a sua invencibilidade à frente do Remo. Até o momento, o comandante azulino disputou três jogos com o time e venceu todos. O último triunfo foi contra o Athletico-PR, na noite de quinta-feira (9), no Baenão. Em coletiva após a partida, o técnico destacou a importância da vitória, mas também ressaltou que o clube ainda precisa fazer muito mais para conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Não adianta nada parar por aqui. Faltam sete jogos. Nós temos que seguir a nossa luta", disse Guto. "Agora tem um campeonato à parte, mas que é muito importante. Então, vamos trabalhar para conseguir dois objetivos: o Re-Pa, cujo objetivo é ganhar para a gente seguir forte e alcançar o principal, que é o acesso", afirmou o treinador. É nesse embalo que o clube azulino vai para o Re-Pa. No primeiro turno, o Remo perdeu por 1 a 0, mas agora está confiante de que pode vencer. O time vem embalado por três vitórias consecutivas, enquanto o Paysandu está na lanterna, lutando para não cair. VEJA MAIS Vitória do Remo sobre o Athletico-PR na Série B encerra tabu histórico Leão Azul venceu o Furacão pela primeira vez. Duelo, que ocorreu na última quinta-feira (9), no Baenão, terminou 2 a 1 para a equipe azulina O 'sonho' ainda está vivo! Vitória sobre o Athletico-PR diminui distância do Remo para o G-4 Com apoio da torcida, time azulino venceu o Furacão por 2 a 1 e ainda sonha com o acesso Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso Confiança Com o Baenão lotado, o Remo conseguiu controlar a partida, saiu na frente com um gol de Marcelinho e, mesmo após sofrer o empate, manteve o ritmo. Caio Vinícius marcou o segundo gol azulino e garantiu a terceira vitória em casa. Na coletiva, Guto comentou sobre a mudança de postura do time em relação a três jogos atrás, quando o treinador ainda não havia assumido a equipe. O técnico ressaltou o trabalho do elenco e disse que, neste momento, o grupo resgatou a confiança. "A gente não tinha qualquer grupo aqui. A gente tinha um grupo que já tinha sido campeão estadual, já tinha conquistado um acesso ano passado e [contava com] peças importantes, lideranças importantes", declarou Guto Ferreira. "[Tínhamos] um grupo que começou a se acostumar a ganhar e que, de repente, estava perdendo para si mesmo, não sei se desmotivando, mas perdendo confiança, e é só mostrar quem eles são, os guerreiros que eles são. Não adianta você querer fazer o que, naquele momento, não é para você fazer ou não dá para você fazer. Você tem que pegar o que tem de melhor e botar em prática", completou o treinador. Fé e futebol A partida contra o Papão será na terça-feira (14), pós-Círio, e Guto e os torcedores azulinos católicos esperam que a energia de Nossa Senhora de Nazaré possa empurrar o Remo rumo à vitória. "Eu acho que o grande lance da fé é, primeiro, o próprio nome diz: fé, acreditar. E o segundo, amar. Eu acho que o amor é o que engloba tudo. E a fé tem muito disso, de poder amar, de acreditar em algo melhor. Eu vou assistir um pouquinho, porque tem o Re-Pa, nós temos que trabalhar para ele, e aí a gente não vai ter oportunidade de estar vendo na prática", comentou o técnico. Classificação Com a vitória em casa, o Remo é o sétimo colocado, com 48 pontos, dois a menos que Criciúma-SC e a Chapecoense-SC, quarto e terceiro na tabela, respectivamente. 