Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso Luiz Guillherme Ramos 10.10.25 0h17 A imagem de Nossa Senhora de Nazaré deu sorte aos azulinos. (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) Ao fim da emocionante vitória azulina, jogadores não esconderam a alegria pelo resgate do bom futebol, que fez o time engatar a terceira vitória seguida na Série B. O placar de 2 a 1 sobre o Athletico-PR foi bastante comemora ainda no gramado de jogo. Com isso, o time ganha confiança e moral para o Re-Pa da próxima terça (14), no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O caminho da vitória foi pavimentado com o gol de Marcelinho, ainda no primeiro tempo. O jogador mostrou gratidão ao elenco e à torcida. "Quero agradecer primeiro a Deus. É muito gratificante ver uma torcida dessa incentivando a todo mundo. Isso é o que importa. Conseguimos a vitória e agora vamos para o clássico motivados", disse. O lateral-esquerdo Sávio ressaltou a força do grupo, mas deixou claro que o time tem um desafio ainda maior na próxima rodada. "Deu tudo certo. Estou muito feliz com a vitória. Com isso chegaremos fortes para o clássico. Agora é preparar mentalmente, fisicamente. Precisamos ter foco total para chegar no jogo e fazer uma grande exibição", disse em entrevista à rádio Liberal+. VEJA MAIS Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira Jogadores do Remo entram em campo com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré A saudação à padroeira dos paraenses aconteceu minutos antes da bola rolar pela Série B Atrás da terceira vitória seguida, Guto Ferreira define Remo para duelo com o Athletico-PR O Leão Azul precisa vencer para se reaproximar do G4 da Série B Outro destaque da partida, o goleiro Marcelo Rangel, falou que sentiu dificuldades por conta de dores musculares intensas, mesmo assim se mostrou novamente um dos líderes do grupo. "Até hoje de manhã não sabia se poderia jogar. Fiz um teste e graças a Deus deu certo. No último jogo sai muito travado, com dores, mas conseguimos. Sou muito grato à equipe médica, a nossa comissão técnica. A torcida também está de parabéns. Estamos vivos pelo nosso objetivo". Na próxima partida, caso o Remo vença o clássico terá pontuação suficiente para chegar ao G4, mas a posição vai depender de outros resultados. Athletico-PR, Novorizontino e Criciúma, que estão nas posições seguintes, também jogam em casa, ou seja, para chegar ao grupo de acesso, o Remo precisa vencer o maior rival e torcer por alguns tropeços de adversários diretos. 