Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa

Ao fim da emocionante vitória azulina, jogadores não esconderam a alegria pelo resgate do bom futebol, que fez o time engatar a terceira vitória seguida na Série B. O placar de 2 a 1 sobre o Athletico-PR foi bastante comemora ainda no gramado de jogo. Com isso, o time ganha confiança e moral para o Re-Pa da próxima terça (14), no Mangueirão.

O caminho da vitória foi pavimentado com o gol de Marcelinho, ainda no primeiro tempo. O jogador mostrou gratidão ao elenco e à torcida. "Quero agradecer primeiro a Deus. É muito gratificante ver uma torcida dessa incentivando a todo mundo. Isso é o que importa. Conseguimos a vitória e agora vamos para o clássico motivados", disse.

O lateral-esquerdo Sávio ressaltou a força do grupo, mas deixou claro que o time tem um desafio ainda maior na próxima rodada. "Deu tudo certo. Estou muito feliz com a vitória. Com isso chegaremos fortes para o clássico. Agora é preparar mentalmente, fisicamente. Precisamos ter foco total para chegar no jogo e fazer uma grande exibição", disse em entrevista à rádio Liberal+.

Outro destaque da partida, o goleiro Marcelo Rangel, falou que sentiu dificuldades por conta de dores musculares intensas, mesmo assim se mostrou novamente um dos líderes do grupo.

"Até hoje de manhã não sabia se poderia jogar. Fiz um teste e graças a Deus deu certo. No último jogo sai muito travado, com dores, mas conseguimos. Sou muito grato à equipe médica, a nossa comissão técnica. A torcida também está de parabéns. Estamos vivos pelo nosso objetivo".

Na próxima partida, caso o Remo vença o clássico terá pontuação suficiente para chegar ao G4, mas a posição vai depender de outros resultados. Athletico-PR, Novorizontino e Criciúma, que estão nas posições seguintes, também jogam em casa, ou seja, para chegar ao grupo de acesso, o Remo precisa vencer o maior rival e torcer por alguns tropeços de adversários diretos.