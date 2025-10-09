Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira Luiz Guillherme Ramos 09.10.25 23h39 Marcelinho foi o autor do primeiro gol azulino. (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) O Clube do Remo conseguiu sua terceira vitória seguida sob o comando de Guto Ferreira, desta vez sobre o Athletico-PR. Marcelinho e Caio Vinícius deram a vitória por 2 a 1. Dudu descontou para os visitantes. O resultado levou o Remo aos 48 pontos, na 7ª posição, logo atrás do próprio Athletico-PR, que também soma 48, em sexto lugar. VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo 1º Tempo A partida começou movimentada, com os dois times propondo jogadas rápidas. Mesmo estando longe de casa, o Athletico tratou de mostrar força e foi o primeiro a chegar com perigo. Aos seis, a defesa azulina afastou cruzamento na área, mas no rebote Mendoza chutou forte no canto esquerdo, assustando a defesa remista. O Furacão teve ainda outra boa chance com Mendoza, exigindo atenção de Marcelo Rangel. A resposta azulina veio na triangulação de Panagiots e Nico. João Pedro recebeu e finalizou na defesa, ganhando o escanteio. Taticamente, o Remo forçou bastante o uso de Panagiots, que esteve mais adiantado e teve várias chances nos minutos iniciais. Aos 22 Marcelinho levou o primeiro cartão amarelo da partida após falta dura em Luiz Fernando. A cobrança foi feita por Zapelli e explodiu na barreira. Com o passar do tempo, o Athletico ficou mais à vontade, assustando até que Viveros marcou na pequena área, após cruzamento da direita. A arbitragem, no entanto, assinou o impedimento da jogada. Próximo do fim da etapa inicial as ações diminuíram, os atletas do Athletico começaram a ir ao chão para retardar a partida. Antes do apito final, Marcelinho abriu o placar para o Remo após cruzamento de Sávio pela esquerda. O jogador avançou por trás da defesa e tocou entre o goleiro e a trave, para o delírio da torcida. 2º Tempo Na etapa complementar, o Remo voltou sem mudanças, enquanto o Athletico mexeu em duas posições. A intenção do técnico Odair Hellmann era buscar o gol de empate. Com o time mais ofensivo, o Remo pautou suas ações no contra-ataque, aproveitando a brecha defensiva nas saídas de bola. A estratégia teve bons momentos. Aos 10, o time visitante quase empate em jogada de fundo. Por sorte, o cruzamento de Zapelli foi cortado por Kayky Almeida. Minutos depois o Athletico chegou ao gol novamente, mas o lance finalizado por Fernando foi dado como impedido, o segundo gol anulado do lado athleticano. Com o time mais ofensivo, o Athletico pressionou até arrancar o empate. Aos 19, Dudu aproveitou um rebote oriundo do cruzamento de Viveros. Na sobra, o jogador mandou um belo chute sem chance para Rangel, desta vez em posição legal. Com o jogo igual, o Remo sentiu a necessidade e avançou para o ataque e conseguiu o segundo em um belo cabeceio de Caio Vinícius após cruzamento de Nico, da direita. Com o placar favorável e a torcida inflamando, o Remo partiu para o ataque. Aos 39, Aguirre faz falta em Pedro Rocha, na grande área. O árbitro assinou a penalidade e o próprio Pedro Rocha foi para a cobrança, mas a bola bateu no rodapé direito e saiu pela linha de fundo. Os minutos finais da partida foram emocionantes. O Remo se segurava com a vantagem, enquanto o Athletico sufocava pelos lados. Viveros quase marca de cabeça aos 49. No lance seguinte Klaus afastou a bola vinda de escanteio. Pedro Castro teve outra boa chance em passe da direita. O chute, no entanto, saiu pela lateral. Aos 55 o árbitro paraibano Afro Rocha de Carvalho Filho encerrou a partida, para o alívio da torcida. Ficha Técnica Data: 09/10/2025 Horário: 21h35 Local: Estádio Baenão, Belém (PA) Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) Assistentes: Luís Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB) VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) Cartões Amarelos: Marcelinho, Tassano (Remo) Mendoza, Velasco, Alan Kardec, Viveros (Athletico-PR) Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida (Tassano), Sávio (Jorge); Panagiotis (Nathan Santos), Caio Vinícius e Nathan Camargo; Diego Hernández (Pedro Rocha), Nicolás Ferreira e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira Athletico-PR: Santos; Benavidez, Arthur Dias, Aguirre, Fernando (Léo Derik); Felipinho, Zapelli, Patrick (Dudu); Luiz Fernando (Alan Kardec), Mendonza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann 