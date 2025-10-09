Atrás da terceira vitória seguida, Guto Ferreira define Remo para duelo com o Athletico-PR O Leão Azul precisa vencer para se reaproximar do G4 da Série B Luiz Guillherme Ramos 09.10.25 21h01 Guto Ferreira corre atrás da terceira vitória no comando do Leão Azul. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Leão Azul já está definido para o duelo de logo mais, contra a equipe do Athletico-PR, válido pela 31ª rodada da Série B. Sob o comando do técnico Guto Ferreira, o time foi definido sem a presença do artilheiro da competição, Pedro Rocha, que se recuperou de lesão. No entanto, ele está relacionado entre os reservas e pode ser acionado no decorrer da partida. A partida começa às 21h35 e você acompanha na cobertura Lance a Lance de O Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b 2025 remo x athletico-pr jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Atrás da terceira vitória seguida, Guto Ferreira define Remo para duelo com o Athletico-PR O Leão Azul precisa vencer para se reaproximar do G4 da Série B 09.10.25 21h01 círio 2025 Ingressos para Trasladação e Círio na sede do Remo estão esgotados Clube informou que o acesso será restrito a convidados; carteirinha de sócio não garante entrada durante as procissões 09.10.25 17h35 Futebol Veja a previsão de 'Pai Abner' para o confronto entre Remo e Athletico-PR, pela Série B O apresentador fez a previsão durante o programa Liberal + Notícias. Saiba qual foi! 09.10.25 15h14 Futebol Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém 09.10.25 10h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17