Atrás da terceira vitória seguida, Guto Ferreira define Remo para duelo com o Athletico-PR

O Leão Azul precisa vencer para se reaproximar do G4 da Série B

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Guto Ferreira corre atrás da terceira vitória no comando do Leão Azul. (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Leão Azul já está definido para o duelo de logo mais, contra a equipe do Athletico-PR, válido pela 31ª rodada da Série B.

Sob o comando do técnico Guto Ferreira, o time foi definido sem a presença do artilheiro da competição, Pedro Rocha, que se recuperou de lesão. No entanto, ele está relacionado entre os reservas e pode ser acionado no decorrer da partida. 

A partida começa às 21h35 e você acompanha na cobertura Lance a Lance de O Liberal.

Remo
.
