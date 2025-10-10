O 'sonho' ainda está vivo! Vitória sobre o Athletico-PR diminui distância do Remo para o G-4 Com apoio da torcida, time azulino venceu o Furacão por 2 a 1 e ainda sonha com o acesso O Liberal 10.10.25 8h43 Marcelinho foi autor de um dos gols azulino (Samara Miranda/Ascom Remo) Com o Baenão lotado, o Remo conquistou a terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro - a primeira da equipe na competição. Na noite da última quinta-feira (9), o Leão Azul superou o Athletico-PR, subiu para a sétima posição e diminuiu a distância para o G-4. A vitória azulina veio com o placar de 2 a 1 sobre os paranaenses. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O clube azulino entrou em campo para enfrentar o Furacão na 10ª colocação, com 45 pontos, e precisando da vitória para encostar na zona de acesso. Empurrado pela torcida, Marcelinho, na reta final do primeiro tempo, abriu o placar para o Remo, e Caio Vinícius, na etapa final, marcou o segundo gol da vitória do time paraense. Dudu descontou para o Athletico-PR, mas o Remo venceu por 2 a 1, conquistou mais três pontos e finalizou a 31ª rodada da Série B a dois pontos de diferença para o quarto colocado, o Criciúma-SC, que perdeu para o Amazonas-AM pelo mesmo placar. VEJA MAIS Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso Jogadores do Remo entram em campo com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré A saudação à padroeira dos paraenses aconteceu minutos antes da bola rolar pela Série B Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira A Chapecoense-SC superou a Ferroviária-SP por 1 a 0 e saltou para o terceiro lugar, tirando o Novorizontino-SP da zona de acesso. O Athletico-PR ainda terminou a rodada à frente do Remo. As duas equipes têm os mesmos 48 pontos, mas o Furacão leva vantagem pelo número de vitórias. O líder segue sendo o Coritiba-PR, que está com 56 pontos, cinco a mais que o vice-líder Goiás-GO. Confira a tabela Classificação fornecida por Sofascore Na próxima rodada, o Leão Azul terá um confronto que pode recolocá-lo no G-4. O time enfrenta o Paysandu na terça-feira (14), pós-Círio, no Mangueirão, às 19h30. Em caso de vitória, o time azulino chegará a 51 pontos e terá que torcer por um tropeço dos rivais para retornar à zona de acesso à Série A. Enquanto o Remo está livre do rebaixamento, do outro lado, o Papão luta para não cair, e o jogo também é muito importante para a Bicola. A equipe precisa da vitória para manter as esperanças de seguir na Segundona. O Paysandu é o 20º colocado, com 26 pontos, e vem de derrota para o Botafogo-SP fora de casa. Na zona da degola, seguem o Pantera, o Amazonas-AM e o Volta Redonda-RJ. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo esportes série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Guto Ferreira mantém invencibilidade no Remo e projeta clássico Re-Pa 'Seguir a nossa luta' Leão Azul venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na última quinta-feira (9) e agora pensa no Paysandu. 10.10.25 10h40 Futebol Vitória do Remo sobre o Athletico-PR na Série B encerra tabu histórico Leão Azul venceu o Furacão pela primeira vez. Duelo, que ocorreu na última quinta-feira (9), no Baenão, terminou 2 a 1 para a equipe azulina 10.10.25 9h38 Futebol O 'sonho' ainda está vivo! Vitória sobre o Athletico-PR diminui distância do Remo para o G-4 Com apoio da torcida, time azulino venceu o Furacão por 2 a 1 e ainda sonha com o acesso 10.10.25 8h43 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 Eliminatórias da Copa do Mundo Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção coreana; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.10.25 7h00