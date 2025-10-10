O 'sonho' ainda está vivo! Vitória sobre o Athletico-PR diminui distância do Remo para o G-4

Com o Baenão lotado, o Remo conquistou a terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro - a primeira da equipe na competição. Na noite da última quinta-feira (9), o Leão Azul superou o Athletico-PR, subiu para a sétima posição e diminuiu a distância para o G-4. A vitória azulina veio com o placar de 2 a 1 sobre os paranaenses.

O clube azulino entrou em campo para enfrentar o Furacão na 10ª colocação, com 45 pontos, e precisando da vitória para encostar na zona de acesso. Empurrado pela torcida, Marcelinho, na reta final do primeiro tempo, abriu o placar para o Remo, e Caio Vinícius, na etapa final, marcou o segundo gol da vitória do time paraense.

Dudu descontou para o Athletico-PR, mas o Remo venceu por 2 a 1, conquistou mais três pontos e finalizou a 31ª rodada da Série B a dois pontos de diferença para o quarto colocado, o Criciúma-SC, que perdeu para o Amazonas-AM pelo mesmo placar.

A Chapecoense-SC superou a Ferroviária-SP por 1 a 0 e saltou para o terceiro lugar, tirando o Novorizontino-SP da zona de acesso. O Athletico-PR ainda terminou a rodada à frente do Remo. As duas equipes têm os mesmos 48 pontos, mas o Furacão leva vantagem pelo número de vitórias.

O líder segue sendo o Coritiba-PR, que está com 56 pontos, cinco a mais que o vice-líder Goiás-GO.

Na próxima rodada, o Leão Azul terá um confronto que pode recolocá-lo no G-4. O time enfrenta o Paysandu na terça-feira (14), pós-Círio, no Mangueirão, às 19h30. Em caso de vitória, o time azulino chegará a 51 pontos e terá que torcer por um tropeço dos rivais para retornar à zona de acesso à Série A.

Enquanto o Remo está livre do rebaixamento, do outro lado, o Papão luta para não cair, e o jogo também é muito importante para a Bicola. A equipe precisa da vitória para manter as esperanças de seguir na Segundona.

O Paysandu é o 20º colocado, com 26 pontos, e vem de derrota para o Botafogo-SP fora de casa. Na zona da degola, seguem o Pantera, o Amazonas-AM e o Volta Redonda-RJ.