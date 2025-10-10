Remo chega a três vitórias seguidas na Série B pela primeira vez na temporada Última vez que o Leão triunfou três vezes consecutivas na Segundona havia sido em 2021. Caio Maia 10.10.25 11h41 Caio Vinícius e Diego Hernandez comemoram gol do Remo contra o Athletico-PR (Samara Miranda/ Ascom Remo) A vitória do Remo sobre o Athletico-PR, na última quinta-feira (9), reacendeu o sonho azulino de acesso à Primeira Divisão. O triunfo diante do Furacão foi o terceiro seguido do Leão Azul na Série B deste ano. Esta, inclusive, é a primeira vez que o Time de Periçá alcança esse feito na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Apesar de estar na parte de cima da tabela, o Remo tem uma campanha irregular na Série B, com vários empates. Por conta disso, uma sequência de vitórias é algo raro para o Leão Azul. Isso ocorreu apenas em um momento neste ano — entre as rodadas 6 e 7 — quando a equipe azulina venceu Amazonas-AM e Vila Nova-GO e encostou na liderança da classificação. Na época, o Remo era comandado por Daniel Paulista, que deixou o clube após a 10ª rodada para assumir o Sport-PE, que disputa a Série A do Brasileirão. Agora, o Leão revive o bom momento, mas sob as orientações de Guto Ferreira, que chegou à equipe na rodada 29 e venceu todas as três partidas em que esteve no banco azulino. Atualmente, a distância do Remo para o G-4 da Série B, zona que dá acesso à Primeira Divisão, é de apenas dois pontos. O Leão ocupa a 7ª posição, com 48 pontos conquistados, e tem à frente na tabela Athletico-PR, Criciúma e Novorizontino-SP como concorrentes diretos. Retrospecto A última vez que o Leão Azul venceu três partidas seguidas na Série B do Brasileirão foi em 2021, ano da participação remista mais recente. Na ocasião, o Time de Periçá venceu, em sequência, Brusque-SC, Ponte Preta-SP e Cruzeiro-MG. Coincidentemente, as vitórias seguidas também ocorreram quando um novo comandante havia acabado de assumir o Leão. Naquela época, Felipe Conceição havia assumido o clube no lugar de Paulo Bonamigo. O treinador chegou a perder na estreia — 1 a 0 para o Vila Nova-GO —, mas engatou triunfos em sequência e conseguiu tirar o Remo da zona de rebaixamento. Próxima partida De olho no G-4 da Série B, o Remo enfrentará o Paysandu, maior rival azulino, na próxima rodada da competição. A partida ocorre na terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão. 10.10.25 12h15 Futebol Remo chega a três vitórias seguidas na Série B pela primeira vez na temporada Última vez que o Leão triunfou três vezes consecutivas na Segundona havia sido em 2021. 10.10.25 11h41 Futebol Guto Ferreira mantém invencibilidade no Remo e projeta clássico Re-Pa 'Seguir a nossa luta' Leão Azul venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na última quinta-feira (9) e agora pensa no Paysandu. 10.10.25 10h40 Futebol Vitória do Remo sobre o Athletico-PR na Série B encerra tabu histórico Leão Azul venceu o Furacão pela primeira vez. Duelo, que ocorreu na última quinta-feira (9), no Baenão, terminou 2 a 1 para a equipe azulina 10.10.25 9h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00