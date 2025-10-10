Remo chega a três vitórias seguidas na Série B pela primeira vez na temporada

A vitória do Remo sobre o Athletico-PR, na última quinta-feira (9), reacendeu o sonho azulino de acesso à Primeira Divisão. O triunfo diante do Furacão foi o terceiro seguido do Leão Azul na Série B deste ano. Esta, inclusive, é a primeira vez que o Time de Periçá alcança esse feito na competição.

Apesar de estar na parte de cima da tabela, o Remo tem uma campanha irregular na Série B, com vários empates. Por conta disso, uma sequência de vitórias é algo raro para o Leão Azul. Isso ocorreu apenas em um momento neste ano — entre as rodadas 6 e 7 — quando a equipe azulina venceu Amazonas-AM e Vila Nova-GO e encostou na liderança da classificação.

Na época, o Remo era comandado por Daniel Paulista, que deixou o clube após a 10ª rodada para assumir o Sport-PE, que disputa a Série A do Brasileirão. Agora, o Leão revive o bom momento, mas sob as orientações de Guto Ferreira, que chegou à equipe na rodada 29 e venceu todas as três partidas em que esteve no banco azulino.

Atualmente, a distância do Remo para o G-4 da Série B, zona que dá acesso à Primeira Divisão, é de apenas dois pontos. O Leão ocupa a 7ª posição, com 48 pontos conquistados, e tem à frente na tabela Athletico-PR, Criciúma e Novorizontino-SP como concorrentes diretos.

Retrospecto

A última vez que o Leão Azul venceu três partidas seguidas na Série B do Brasileirão foi em 2021, ano da participação remista mais recente. Na ocasião, o Time de Periçá venceu, em sequência, Brusque-SC, Ponte Preta-SP e Cruzeiro-MG.

Coincidentemente, as vitórias seguidas também ocorreram quando um novo comandante havia acabado de assumir o Leão. Naquela época, Felipe Conceição havia assumido o clube no lugar de Paulo Bonamigo. O treinador chegou a perder na estreia — 1 a 0 para o Vila Nova-GO —, mas engatou triunfos em sequência e conseguiu tirar o Remo da zona de rebaixamento.

Próxima partida

De olho no G-4 da Série B, o Remo enfrentará o Paysandu, maior rival azulino, na próxima rodada da competição. A partida ocorre na terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.