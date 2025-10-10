Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão. O Liberal 10.10.25 12h15 As vendas ocorrem de forma presencial, nas lojas oficiais do Remo na Região Metropolitana de Belém, e também pela internet, no site www.tickzi.com.br. (Rodolfo Valle/Clube do Remo) O Remo iniciou na manhã desta sexta-feira (10) a venda de ingressos para o clássico contra o Paysandu. A partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, e é válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As vendas começaram com um lote promocional em que, na compra de duas arquibancadas, cada ingresso saía por R$ 50. Já na compra dupla de cadeiras, os bilhetes podiam ser adquiridos por R$ 200 (valor total para as duas). Contudo, os torcedores rapidamente esgotaram todos os ingressos para arquibancada do lote promocional. Até a publicação desta matéria, ainda existem cadeiras promocionais e os ingressos com valores individuais: R$ 60 e R$ 120, respectivamente. VEJA MAIS Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém Remo chega a três vitórias seguidas na Série B pela primeira vez na temporada Última vez que o Leão triunfou três vezes consecutivas na Segundona havia sido em 2021. As vendas ocorrem de forma presencial, nas lojas oficiais do Remo na Região Metropolitana de Belém, e também pela internet, no site www.tickzi.com.br. Vale destacar que idosos e pessoas com deficiência (PCDs) têm direito à gratuidade. Cenário O cenário da Série B se mantém parecido com o do primeiro turno: o Remo buscava entrar no G4, e o Paysandu lutava para deixar a zona de rebaixamento. No jogo de ida, o Papão venceu o rival por 1 a 0, com um gol marcado pelo jogador Diogo Oliveira. Hoje, o Leão Azul está em sétimo lugar com 48 pontos, apenas dois atrás do Criciúma-SC, que é o quarto colocado e fecha o G4 da Série B. Já o Lobo segue em péssima fase na lanterna da competição, somando apenas 26 pontos e precisando tirar 10 pontos de diferença para a Ferroviária-SP. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo paysandu paysandu futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão. 10.10.25 12h15 Futebol Remo chega a três vitórias seguidas na Série B pela primeira vez na temporada Última vez que o Leão triunfou três vezes consecutivas na Segundona havia sido em 2021. 10.10.25 11h41 Futebol Guto Ferreira mantém invencibilidade no Remo e projeta clássico Re-Pa 'Seguir a nossa luta' Leão Azul venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na última quinta-feira (9) e agora pensa no Paysandu. 10.10.25 10h40 Futebol Vitória do Remo sobre o Athletico-PR na Série B encerra tabu histórico Leão Azul venceu o Furacão pela primeira vez. Duelo, que ocorreu na última quinta-feira (9), no Baenão, terminou 2 a 1 para a equipe azulina 10.10.25 9h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00