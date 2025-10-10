Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B

O Remo iniciou na manhã desta sexta-feira (10) a venda de ingressos para o clássico contra o Paysandu. A partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, e é válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

As vendas começaram com um lote promocional em que, na compra de duas arquibancadas, cada ingresso saía por R$ 50. Já na compra dupla de cadeiras, os bilhetes podiam ser adquiridos por R$ 200 (valor total para as duas). Contudo, os torcedores rapidamente esgotaram todos os ingressos para arquibancada do lote promocional. Até a publicação desta matéria, ainda existem cadeiras promocionais e os ingressos com valores individuais: R$ 60 e R$ 120, respectivamente.

VEJA MAIS

Cenário

As vendas ocorrem de forma presencial, nas lojas oficiais do Remo na Região Metropolitana de Belém, e também pela internet, no site www.tickzi.com.br . Vale destacar que idosos e pessoas com deficiência (PCDs) têm direito à gratuidade.

O cenário da Série B se mantém parecido com o do primeiro turno: o Remo buscava entrar no G4, e o Paysandu lutava para deixar a zona de rebaixamento. No jogo de ida, o Papão venceu o rival por 1 a 0, com um gol marcado pelo jogador Diogo Oliveira.

Hoje, o Leão Azul está em sétimo lugar com 48 pontos, apenas dois atrás do Criciúma-SC, que é o quarto colocado e fecha o G4 da Série B. Já o Lobo segue em péssima fase na lanterna da competição, somando apenas 26 pontos e precisando tirar 10 pontos de diferença para a Ferroviária-SP.