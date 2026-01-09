Getafe x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/01) por La Liga

Getafe x Real Sociedad disputam hoje, sexta-feira (09/01), a 19° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Getafe x Real Sociedad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Getafe é o 10° colocado de La Liga e acumula 6 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 14 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Real Sociedad está em 15° lugar e soma 4 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 5 rodadas do Campeonato Espanhol.

Getafe x Real Sociedad: prováveis escalações

Getafe: Soria; Iglesias, Nyom, Ismael, Rico; Femenia, Munoz, Milla, Arambarri, Liso; Juanmi.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Kubo, Turrientes, Gorrotxategi, Guedes; Oskarsson, Oyarzabal.

FICHA TÉCNICA

Getafe x Real Sociedad

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, Espanha

Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 17h