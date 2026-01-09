Getafe x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/01) por La Liga Getafe e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 09.01.26 16h00 O Getafe soma 3 pontos a mais que o Real Sociedad em La Liga (X/ @RealSociedad) Getafe x Real Sociedad disputam hoje, sexta-feira (09/01), a 19° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Getafe x Real Sociedad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Getafe é o 10° colocado de La Liga e acumula 6 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 14 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Real Sociedad está em 15° lugar e soma 4 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 5 rodadas do Campeonato Espanhol. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (09/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta sexta-feira Eintracht x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/01) pela Bundesliga Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Camarões x Marrocos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/01) pela Copa Africana de Nações Camarões e Marrocos jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Getafe x Real Sociedad: prováveis escalações Getafe: Soria; Iglesias, Nyom, Ismael, Rico; Femenia, Munoz, Milla, Arambarri, Liso; Juanmi. Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Kubo, Turrientes, Gorrotxategi, Guedes; Oskarsson, Oyarzabal. FICHA TÉCNICA Getafe x Real Sociedad Campeonato Espanhol - La Liga Local: Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, Espanha Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Sociedad Getafe jogos de hoje La Liga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Africana de Nações Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 15h00 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32