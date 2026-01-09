Camarões x Marrocos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/01) pela Copa Africana de Nações

Camarões x Marrocos disputam hoje, sexta-feira (09/01), as quartas de final da Copa Africana de Nações. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Camarões x Marrocos ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Band, pela Bandsports e pela Bandplay, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Camarões venceu o Gabão por 1 a 0, empatou com a Costa do Marfim por 1 a 1 e venceu o Moçambique por 2 a 1. Nas oitavas de final, a equipe superou a África do Sul por 2 a 1.

Já o Marrocos passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Comores, um empate de 1 a 1 com o Mali e uma vitória de 3 a 0 sobre a Zâmbia. Na fase seguinte, o time eliminou a Tanzânia por 1 a 0.

Camarões x Marrocos: prováveis escalações

Camarões: Deves Epassy; Che Malone Junior, Samuel Kotto e Mahamadou Nagida; Junior Tchamadeu, Arthur Ebong, Olivier Kemen e Darlin Yongwa; Danny Namaso, Bryan Mbeumo e Christian Kofane. Técnico: David Pagou.

Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina e Noussair Mazraoui; Bilel El Khanouss, Neil El Aynaoui e Eliesse Ben Seghir; Brahim Diaz, Abde Ezzalzouli e Ayoub El Kaabi. Técnico: Azzedine Ounahi.

FICHA TÉCNICA

Camarões x Marrocos

Copa Africana de Nações

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos

Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 16h