Camarões x Marrocos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/01) pela Copa Africana de Nações Camarões e Marrocos jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 09.01.26 15h00 Nas oitavas de final, Camarões eliminou a África do Sul e o Marrocos superou a Tanzânia (X/ @EnMaroc) Camarões x Marrocos disputam hoje, sexta-feira (09/01), as quartas de final da Copa Africana de Nações. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Camarões x Marrocos ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Band, pela Bandsports e pela Bandplay, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos, o Camarões venceu o Gabão por 1 a 0, empatou com a Costa do Marfim por 1 a 1 e venceu o Moçambique por 2 a 1. Nas oitavas de final, a equipe superou a África do Sul por 2 a 1. Já o Marrocos passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Comores, um empate de 1 a 1 com o Mali e uma vitória de 3 a 0 sobre a Zâmbia. Na fase seguinte, o time eliminou a Tanzânia por 1 a 0. Camarões x Marrocos: prováveis escalações Camarões: Deves Epassy; Che Malone Junior, Samuel Kotto e Mahamadou Nagida; Junior Tchamadeu, Arthur Ebong, Olivier Kemen e Darlin Yongwa; Danny Namaso, Bryan Mbeumo e Christian Kofane. Técnico: David Pagou. Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina e Noussair Mazraoui; Bilel El Khanouss, Neil El Aynaoui e Eliesse Ben Seghir; Brahim Diaz, Abde Ezzalzouli e Ayoub El Kaabi. Técnico: Azzedine Ounahi. FICHA TÉCNICA Camarões x Marrocos Copa Africana de Nações Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 16h