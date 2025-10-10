Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento

A vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, no Baenão, pela 31ª rodada da Série B, fez o Clube do Remo seguir vivo na luta pelo acesso à Série A. Segundo o site Chance de Gol, especializado em estatísticas esportivas, o Leão Azul agora tem 15% de probabilidade de conquistar o acesso.

O resultado sobre o time paranaense foi marcante em vários sentidos. Além de quebrar o tabu histórico, o Remo nunca havia vencido o Athletico, o triunfo marcou também a terceira vitória consecutiva dos azulinos na Série B, sequência que fez o time chegar a 48 pontos e colar no G-4.

A equipe comandada por Guto Ferreira vive seu melhor momento na competição. O treinador, inclusive, foi eleito técnico da rodada pela terceira vez seguida, e o Remo ainda emplacou três jogadores na Seleção da Rodada: Marcelo Rangel, Marcelinho e Caio Vinícius.

O próximo compromisso azulino será um dos mais aguardados do ano: o clássico Re-Pa, diante do Paysandu, nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. Uma nova vitória pode colocar o Remo de vez na briga direta pelo acesso e ampliar ainda mais as esperanças da torcida azulina.