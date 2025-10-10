Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B Iury Costa 10.10.25 17h10 A equipe comandada por Guto Ferreira vive seu melhor momento na competição. (Cristino Martins / O Liberal) A vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, no Baenão, pela 31ª rodada da Série B, fez o Clube do Remo seguir vivo na luta pelo acesso à Série A. Segundo o site Chance de Gol, especializado em estatísticas esportivas, o Leão Azul agora tem 15% de probabilidade de conquistar o acesso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O resultado sobre o time paranaense foi marcante em vários sentidos. Além de quebrar o tabu histórico, o Remo nunca havia vencido o Athletico, o triunfo marcou também a terceira vitória consecutiva dos azulinos na Série B, sequência que fez o time chegar a 48 pontos e colar no G-4. VEJA MAIS Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição. A equipe comandada por Guto Ferreira vive seu melhor momento na competição. O treinador, inclusive, foi eleito técnico da rodada pela terceira vez seguida, e o Remo ainda emplacou três jogadores na Seleção da Rodada: Marcelo Rangel, Marcelinho e Caio Vinícius. O próximo compromisso azulino será um dos mais aguardados do ano: o clássico Re-Pa, diante do Paysandu, nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém. Uma nova vitória pode colocar o Remo de vez na briga direta pelo acesso e ampliar ainda mais as esperanças da torcida azulina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b remo acesso à série a esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B 10.10.25 17h10 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 SÉRIE B Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição. 10.10.25 15h13 Futebol Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão. 10.10.25 12h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00