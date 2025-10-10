Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão

A torcida azulina mostrou mais uma vez sua força. Em menos de seis horas, o Clube do Remo esgotou todos os ingressos de arquibancada lado A destinados à torcida azulina para o clássico Re-Pa, que será disputado na próxima terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A informação foi confirmada pelo próprio clube nas redes sociais, que celebrou a mobilização da torcida com a mensagem:

“Os ingressos da arquibancada lado A estão esgotados, Fenômeno Azul!”

As vendas começaram na manhã desta sexta-feira (10) com um lote promocional, na compra de duas arquibancadas, cada bilhete saía por R$ 50. A procura foi intensa desde as primeiras horas, e os ingressos se esgotaram rapidamente.

Apesar do fim das entradas para arquibancada, os torcedores ainda podem garantir presença no clássico em cadeiras lado A, que continuam disponíveis com os seguintes valores:

Duplo: R$ 200 (lote promocional)

Individual: R$ 120

O clássico Re-Pa promete casa cheia e clima de decisão. O Leão Azul chega embalado por três vitórias consecutivas e segue vivo na briga pelo acesso à Série A, enquanto o Paysandu tenta reagir na reta final da competição.