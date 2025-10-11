Goiás empata e mantém Remo vivo na briga pelo G-4 da Série B antes do clássico contra o Paysandu Com 48 pontos, o Leão pode entrar no grupo de acesso à Série A caso vença o Papão e os rivais diretos tropecem na 32ª rodada. Pedro Garcia 11.10.25 20h24 O resultado deixou o Remo, sétimo colocado da competição, a apenas quatro pontos do Esmeraldino, atual segundo colocado. (Thiago Gomes / O Liberal) O Goiás enfrentou o Athletic-MG neste sábado (11/10), no Estádio Joaquim Portugal, e empatou em 1 a 1 após sair em desvantagem, pela 32ª rodada do Brasileirão. O resultado deixou o Remo, sétimo colocado da competição, a apenas quatro pontos do Esmeraldino, atual segundo colocado. Contudo, o Leão pode ver essa distância para a segunda colocação aumentar novamente, em caso de vitórias da Chapecoense, que enfrenta o Botafogo-SP, do Criciúma, que encara o América-MG, e do Novorizontino, que pega o Operário-PR. VEJA MAIS Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém [[(standard.Article) Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez]] Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. Vindo de três vitórias seguidas, o Remo enfrenta o Paysandu na 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória azulina pode até colocar o time no G-4, caso Athletico-PR, Criciúma-SC, Novorizontino e Chapecoense percam seus jogos. Atualmente, o Leão Azul tem 48 pontos conquistados em 31 jogos e ocupa o sétimo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Papão é o lanterna, com apenas 26 pontos, dez do Ferroviária-SP, primeiro time fora da zona. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Goiás empata e mantém Remo vivo na briga pelo G-4 da Série B antes do clássico contra o Paysandu Com 48 pontos, o Leão pode entrar no grupo de acesso à Série A caso vença o Papão e os rivais diretos tropecem na 32ª rodada. 11.10.25 20h24 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 FOMINHA Marcelinho lamenta suspensão no RexPa após brilhar em vitória do Remo: 'Muito chateado' O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Furacão e vai cumprir suspensão automática contra o Paysandu 10.10.25 20h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39