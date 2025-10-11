Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Goiás empata e mantém Remo vivo na briga pelo G-4 da Série B antes do clássico contra o Paysandu

Com 48 pontos, o Leão pode entrar no grupo de acesso à Série A caso vença o Papão e os rivais diretos tropecem na 32ª rodada.

Pedro Garcia
fonte

O resultado deixou o Remo, sétimo colocado da competição, a apenas quatro pontos do Esmeraldino, atual segundo colocado. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Goiás enfrentou o Athletic-MG neste sábado (11/10), no Estádio Joaquim Portugal, e empatou em 1 a 1 após sair em desvantagem, pela 32ª rodada do Brasileirão. O resultado deixou o Remo, sétimo colocado da competição, a apenas quatro pontos do Esmeraldino, atual segundo colocado.

Contudo, o Leão pode ver essa distância para a segunda colocação aumentar novamente, em caso de vitórias da Chapecoense, que enfrenta o Botafogo-SP, do Criciúma, que encara o América-MG, e do Novorizontino, que pega o Operário-PR.

Vindo de três vitórias seguidas, o Remo enfrenta o Paysandu na 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória azulina pode até colocar o time no G-4, caso Athletico-PR, Criciúma-SC, Novorizontino e Chapecoense percam seus jogos.

Atualmente, o Leão Azul tem 48 pontos conquistados em 31 jogos e ocupa o sétimo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Papão é o lanterna, com apenas 26 pontos, dez do Ferroviária-SP, primeiro time fora da zona.

