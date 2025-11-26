Presidente do Remo diz que clube deve usar 'time mesclado' no Parazão: 'focar na Série A'

O Remo vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026, após 32 anos desde sua última participação. Por isso, o foco do clube estará especialmente voltado para a elite nacional, conforme afirmou o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, em entrevista ao Bom Dia Pará, da TV Liberal.

O dirigente explicou que o clube pretende priorizar as competições capazes de levar o time a “patamares maiores”, como a Série A e a Copa do Brasil. Além dessas disputas, o Remo terá no calendário o Campeonato Paraense, a Copa Verde e a Supercopa Grão-Pará, que abre a temporada regional. Segundo Tonhão, o Leão deve utilizar um time mesclado nesses torneios para concentrar forças nos principais objetivos.

“O Remo é um clube com diversas modalidades. No futebol, teremos Parazão, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Verde. Vamos dividir as competições e priorizar aquelas que nos levam a patamares maiores, como a Série A e a Copa do Brasil”, afirmou o presidente.

“No Parazão, vamos jogar com time mesclado e, dependendo da partida, utilizar os titulares. A maratona será muito grande, o desgaste das viagens é enorme. Tivemos agora a ousadia de fretar um avião, mas isso não é algo que podemos fazer o tempo todo”, completou.

A preocupação com o desgaste do elenco é justificável e precisa estar no planejamento. Só neste ano, durante a Série B, o Remo percorreu mais de 90 mil quilômetros pelo Brasil — o equivalente a mais de duas voltas ao mundo. As longas viagens dificultam a recuperação dos atletas entre as partidas e aumentam o risco de lesões.

Nesta temporada, a equipe azulina também enfrentou um calendário cheio, com o Estadual, a Série B, a Copa do Brasil, onde parou na segunda fase, e a Copa Verde, na qual foi eliminada logo na estreia.