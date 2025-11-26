Presidente do Remo diz que clube deve usar 'time mesclado' no Parazão: 'focar na Série A' Tonhão destaca desgaste dos jogadores e a necessidade de priorizar competições que podem levar o clube a “patamares maiores” O Liberal 26.11.25 12h49 Presidente azulino falou sobre prioridades da equipe (Cristino Martins/ O Liberal) O Remo vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026, após 32 anos desde sua última participação. Por isso, o foco do clube estará especialmente voltado para a elite nacional, conforme afirmou o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, em entrevista ao Bom Dia Pará, da TV Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O dirigente explicou que o clube pretende priorizar as competições capazes de levar o time a “patamares maiores”, como a Série A e a Copa do Brasil. Além dessas disputas, o Remo terá no calendário o Campeonato Paraense, a Copa Verde e a Supercopa Grão-Pará, que abre a temporada regional. Segundo Tonhão, o Leão deve utilizar um time mesclado nesses torneios para concentrar forças nos principais objetivos. “O Remo é um clube com diversas modalidades. No futebol, teremos Parazão, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Verde. Vamos dividir as competições e priorizar aquelas que nos levam a patamares maiores, como a Série A e a Copa do Brasil”, afirmou o presidente. VEJA MAIS Programa de sócio-torcedor do Remo e Nasp devem passsar por mudanças, afirma Tonhão Reformulações visam ampliações estruturais e de captação de novos torcedores. Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento Tonhão fala sobre renovação de contrato com peças-chave do acesso do Remo: 'Querem permanecer' Clube conversa com o técnico Guto Ferreira, o atacante Pedro Rocha e o executivo de futebol Marcos Braz para a continuidade do trabalho em 2026. “No Parazão, vamos jogar com time mesclado e, dependendo da partida, utilizar os titulares. A maratona será muito grande, o desgaste das viagens é enorme. Tivemos agora a ousadia de fretar um avião, mas isso não é algo que podemos fazer o tempo todo”, completou. A preocupação com o desgaste do elenco é justificável e precisa estar no planejamento. Só neste ano, durante a Série B, o Remo percorreu mais de 90 mil quilômetros pelo Brasil — o equivalente a mais de duas voltas ao mundo. As longas viagens dificultam a recuperação dos atletas entre as partidas e aumentam o risco de lesões. Nesta temporada, a equipe azulina também enfrentou um calendário cheio, com o Estadual, a Série B, a Copa do Brasil, onde parou na segunda fase, e a Copa Verde, na qual foi eliminada logo na estreia. 