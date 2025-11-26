Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Presidente do Remo diz que clube deve usar 'time mesclado' no Parazão: 'focar na Série A'

Tonhão destaca desgaste dos jogadores e a necessidade de priorizar competições que podem levar o clube a “patamares maiores”

O Liberal
fonte

Presidente azulino falou sobre prioridades da equipe (Cristino Martins/ O Liberal)

O Remo vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026, após 32 anos desde sua última participação. Por isso, o foco do clube estará especialmente voltado para a elite nacional, conforme afirmou o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, em entrevista ao Bom Dia Pará, da TV Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O dirigente explicou que o clube pretende priorizar as competições capazes de levar o time a “patamares maiores”, como a Série A e a Copa do Brasil. Além dessas disputas, o Remo terá no calendário o Campeonato Paraense, a Copa Verde e a Supercopa Grão-Pará, que abre a temporada regional. Segundo Tonhão, o Leão deve utilizar um time mesclado nesses torneios para concentrar forças nos principais objetivos.

“O Remo é um clube com diversas modalidades. No futebol, teremos Parazão, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Verde. Vamos dividir as competições e priorizar aquelas que nos levam a patamares maiores, como a Série A e a Copa do Brasil”, afirmou o presidente.

VEJA MAIS 

image Programa de sócio-torcedor do Remo e Nasp devem passsar por mudanças, afirma Tonhão
Reformulações visam ampliações estruturais e de captação de novos torcedores.

image Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’
O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento

image Tonhão fala sobre renovação de contrato com peças-chave do acesso do Remo: 'Querem permanecer'
Clube conversa com o técnico Guto Ferreira, o atacante Pedro Rocha e o executivo de futebol Marcos Braz para a continuidade do trabalho em 2026.

“No Parazão, vamos jogar com time mesclado e, dependendo da partida, utilizar os titulares. A maratona será muito grande, o desgaste das viagens é enorme. Tivemos agora a ousadia de fretar um avião, mas isso não é algo que podemos fazer o tempo todo”, completou.

A preocupação com o desgaste do elenco é justificável e precisa estar no planejamento. Só neste ano, durante a Série B, o Remo percorreu mais de 90 mil quilômetros pelo Brasil — o equivalente a mais de duas voltas ao mundo. As longas viagens dificultam a recuperação dos atletas entre as partidas e aumentam o risco de lesões.

Nesta temporada, a equipe azulina também enfrentou um calendário cheio, com o Estadual, a Série B, a Copa do Brasil, onde parou na segunda fase, e a Copa Verde, na qual foi eliminada logo na estreia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Atropelado antes do jogo, torcedor segue para o Mangueirão com o filho e assiste ao acesso à Série A

A comovente história de Everton Luís rapidamente viralizou nas redes sociais como exemplo de superação e amor ao filho

26.11.25 17h37

preparativos

Com Série A adiantada, Remo ajusta elenco e negocia permanências para 2026

Clube tem 17 jogadores com contrato ativo para a próxima temporada

26.11.25 16h12

Futebol

Presidente do Remo diz que clube deve usar 'time mesclado' no Parazão: 'focar na Série A'

Tonhão destaca desgaste dos jogadores e a necessidade de priorizar competições que podem levar o clube a “patamares maiores”

26.11.25 12h49

Futebol

Programa de sócio-torcedor do Remo e Nasp devem passsar por mudanças, afirma Tonhão

Reformulações visam ampliações estruturais e de captação de novos torcedores.

26.11.25 12h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Foco

Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’

O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento

26.11.25 12h25

Futebol

Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais?

27.11.25 10h46

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira

27.11.25 7h00

Vai ficar?

Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem'

Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato

26.11.25 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda