Tonhão fala sobre renovação de contrato com peças-chave do acesso do Remo: 'Querem permanecer'

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, conversou, na manhã desta quarta-feira (26), com o jornalista Carlos Ferreira, no Bom Dia Pará, da TV Liberal. Na entrevista, o mandatário azulino comentou sobre as renovações contratuais com três dos principais símbolos do acesso remista à Série A, conquistado no último final de semana: o técnico Guto Ferreira, o atacante Pedro Rocha e o executivo de futebol Marcos Braz.

Segundo Tonhão, dos três casos, o mais encaminhado é o de Marcos Braz. Ele afirma, inclusive, que o dirigente já trabalha no planejamento da equipe que vai disputar a Primeira Divisão na próxima temporada.

"Braz tem uma situação bem encaminhada. Sei que há clubes interessados, mas ele também se identificou aqui e tenho quase certeza de que fica com a gente. Ele está participando das negociações de renovação e contratação", disse.

Também é interesse do clube manter o técnico Guto Ferreira para 2026. O treinador, que chegou ao Remo faltando dez rodadas para o fim da competição, foi o responsável pela arrancada do Leão na tabela, que culminou no acesso.

"É interesse do clube e dele permanecer. Agora depende da negociação, que envolve valores e precisa se encaixar no orçamento do clube. Mas acredito que essa negociação terá um desfecho feliz", explicou Tonhão.

Outro interesse do Remo é na permanência de Pedro Rocha. O jogador foi o artilheiro da Série B, com 15 gols marcados, e é o líder do torneio no quesito participação em gols: foram 23. Segundo Tonhão, o atacante tem contrato com o clube até o mês que vem, mas há indícios de que o acordo será renovado. A fé e o bom ambiente construído em Belém devem atuar como trunfos para o Leão.

"O Pedro tem contrato até o dia 15 de dezembro, mas, assim como o Guto, há interesse mútuo na permanência. O jogador se identificou muito com a cidade, com o clube e com a fé em Nossa Senhora de Nazaré. Ele é muito católico. A união desses fatores deve ajudar na negociação", finaliza.