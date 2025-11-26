Tonhão fala sobre renovação de contrato com peças-chave do acesso do Remo: 'Querem permanecer' Clube conversa com o técnico Guto Ferreira, o atacante Pedro Rocha e o executivo de futebol Marcos Braz para a continuidade do trabalho em 2026. Caio Maia 26.11.25 12h14 Presidente do Remo, Tonhão. (Reprodução / RemoTV) O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, conversou, na manhã desta quarta-feira (26), com o jornalista Carlos Ferreira, no Bom Dia Pará, da TV Liberal. Na entrevista, o mandatário azulino comentou sobre as renovações contratuais com três dos principais símbolos do acesso remista à Série A, conquistado no último final de semana: o técnico Guto Ferreira, o atacante Pedro Rocha e o executivo de futebol Marcos Braz. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo Tonhão, dos três casos, o mais encaminhado é o de Marcos Braz. Ele afirma, inclusive, que o dirigente já trabalha no planejamento da equipe que vai disputar a Primeira Divisão na próxima temporada. VEJA MAIS Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato Com imagens emocionantes e muita festa, Remo divulga bastidores do acesso à Série A Clube mostrou como foi o pré-jogo contra o Goiás-GO, festa da torcida e foco e alívio dos jogadores Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco "Braz tem uma situação bem encaminhada. Sei que há clubes interessados, mas ele também se identificou aqui e tenho quase certeza de que fica com a gente. Ele está participando das negociações de renovação e contratação", disse. Também é interesse do clube manter o técnico Guto Ferreira para 2026. O treinador, que chegou ao Remo faltando dez rodadas para o fim da competição, foi o responsável pela arrancada do Leão na tabela, que culminou no acesso. "É interesse do clube e dele permanecer. Agora depende da negociação, que envolve valores e precisa se encaixar no orçamento do clube. Mas acredito que essa negociação terá um desfecho feliz", explicou Tonhão. Outro interesse do Remo é na permanência de Pedro Rocha. O jogador foi o artilheiro da Série B, com 15 gols marcados, e é o líder do torneio no quesito participação em gols: foram 23. Segundo Tonhão, o atacante tem contrato com o clube até o mês que vem, mas há indícios de que o acordo será renovado. A fé e o bom ambiente construído em Belém devem atuar como trunfos para o Leão. "O Pedro tem contrato até o dia 15 de dezembro, mas, assim como o Guto, há interesse mútuo na permanência. O jogador se identificou muito com a cidade, com o clube e com a fé em Nossa Senhora de Nazaré. Ele é muito católico. A união desses fatores deve ajudar na negociação", finaliza. 