Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco O Liberal 25.11.25 20h43 Pedro comemorando seu golaço contra o Goiás (Thiago Gomes/O Liberal) O atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 15 gols e personagem decisivo no acesso do Remo, com o gol do empate e uma assistência, falou nesta terça-feira (25) à repórter Melbya Rolim, da ESPN, sobre os próximos passos do clube. Para ele, a preparação para 2026 já começou — e passa por estrutura e organização para que o time consiga competir na elite após 32 anos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Pedro destacou que a diretoria já trabalha no que o clube precisa antes do início do novo calendário do Brasileirão, que agora começa no fim de janeiro. Ele citou o Mirassol, clube que garantiu acesso á Copa Libertadores em seu primeiro ano na Série A, sendo a grande sensação do Brasileirão, como modelo de gestão e desempenho. VEJA MAIS Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai “Acredito que o clube esteja trabalhando nesse sentido, de dar condições melhores aos jogadores, pra chegar ano que vem e fazer um campeonato bom. Temos o exemplo do Mirassol, que com poucos recursos vem conseguindo fazer uma campanha competitiva na Série A”, afirmou. Segundo ele, o salto de nível entre as divisões é evidente. “A gente sabe que Série A é outro campeonato, comparando os níveis a gente sabe que está acima. A gente precisa fazer muita coisa pra que no ano que vem o Clube do Remo jogue de igual pra igual.” Acesso histórico e protagonismo O atacante viveu uma das tardes mais marcantes da carreira na vitória de virada por 3 a 1 sobre o Goiás, no Mangueirão — quando marcou o gol de empate e deu a assistência para João Pedro virar. “Sensação indescritível, comemoração incrível… estou muito grato. Um ano de muita luta, muito trabalho, mas fomos coroados com esse acesso.” Ele também comentou a diferença entre os dois jogos decisivos contra o Goiás. “No primeiro jogo tivemos muitas chances e não fomos tão eficientes. No segundo sim.” VEJA MAIS Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás Remo e Volt anunciam renovação de contrato para a Série A de 2026; veja detalhes Nesta temporada, foram comercializadas mais de 100 mil peças, um número recorde desde o início da parceria. Torcida e a brincadeira da estátua Artilheiro abriu caminho para o acesso do Leão (Thiago Gomes/O Liberal) A fase de Pedro acendeu de vez a idolatria da torcida, que brinca pedindo uma estátua em Belém. Ele levou a brincadeira com bom humor, lembrando a estátua encomendada pelo pai em Porto Alegre após a final da Copa do Brasil de 2016. “Isso eu deixo pra empolgação da torcida. Ao vivo é bonitinho, na estátua tem que ser também (risos). Logo que foi inaugurada, o pessoal começou algumas comparações, e a minha estava no top 3 das mais bonitas.” Disputando a primeira Série B da carreira, Pedro afirmou que viver um acesso é “indescritível” e reforçou o recado ao torcedor. “Eles merecem muito. A gente lutou muito pra dar esse presente pro torcedor azulino. É um povo que vinha há muito tempo buscando esse reconhecimento.” Com pouco mais de dois meses até o início da Série A, o Remo agora corre contra o tempo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ARTILHEIRO Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco 25.11.25 20h43 LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 MERCADO Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai 25.11.25 19h10 Futebol Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás 25.11.25 18h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18