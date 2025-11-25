Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando'

Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco

O Liberal
fonte

Pedro comemorando seu golaço contra o Goiás (Thiago Gomes/O Liberal)

O atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 15 gols e personagem decisivo no acesso do Remo, com o gol do empate e uma assistência, falou nesta terça-feira (25) à repórter Melbya Rolim, da ESPN, sobre os próximos passos do clube. Para ele, a preparação para 2026 já começou — e passa por estrutura e organização para que o time consiga competir na elite após 32 anos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Pedro destacou que a diretoria já trabalha no que o clube precisa antes do início do novo calendário do Brasileirão, que agora começa no fim de janeiro. Ele citou o Mirassol, clube que garantiu acesso á Copa Libertadores em seu primeiro ano na Série A, sendo a grande sensação do Brasileirão, como modelo de gestão e desempenho.

VEJA MAIS

image Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas
O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

image Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação
A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai

“Acredito que o clube esteja trabalhando nesse sentido, de dar condições melhores aos jogadores, pra chegar ano que vem e fazer um campeonato bom. Temos o exemplo do Mirassol, que com poucos recursos vem conseguindo fazer uma campanha competitiva na Série A”, afirmou.

Segundo ele, o salto de nível entre as divisões é evidente. “A gente sabe que Série A é outro campeonato, comparando os níveis a gente sabe que está acima. A gente precisa fazer muita coisa pra que no ano que vem o Clube do Remo jogue de igual pra igual.”

Acesso histórico e protagonismo

O atacante viveu uma das tardes mais marcantes da carreira na vitória de virada por 3 a 1 sobre o Goiás, no Mangueirão — quando marcou o gol de empate e deu a assistência para João Pedro virar.

“Sensação indescritível, comemoração incrível… estou muito grato. Um ano de muita luta, muito trabalho, mas fomos coroados com esse acesso.”

Ele também comentou a diferença entre os dois jogos decisivos contra o Goiás. “No primeiro jogo tivemos muitas chances e não fomos tão eficientes. No segundo sim.”

VEJA MAIS

image Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria
Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás

image Remo e Volt anunciam renovação de contrato para a Série A de 2026; veja detalhes
Nesta temporada, foram comercializadas mais de 100 mil peças, um número recorde desde o início da parceria.

Torcida e a brincadeira da estátua

image Artilheiro abriu caminho para o acesso do Leão (Thiago Gomes/O Liberal)

A fase de Pedro acendeu de vez a idolatria da torcida, que brinca pedindo uma estátua em Belém. Ele levou a brincadeira com bom humor, lembrando a estátua encomendada pelo pai em Porto Alegre após a final da Copa do Brasil de 2016.

“Isso eu deixo pra empolgação da torcida. Ao vivo é bonitinho, na estátua tem que ser também (risos). Logo que foi inaugurada, o pessoal começou algumas comparações, e a minha estava no top 3 das mais bonitas.”

Disputando a primeira Série B da carreira, Pedro afirmou que viver um acesso é “indescritível” e reforçou o recado ao torcedor. “Eles merecem muito. A gente lutou muito pra dar esse presente pro torcedor azulino. É um povo que vinha há muito tempo buscando esse reconhecimento.”

Com pouco mais de dois meses até o início da Série A, o Remo agora corre contra o tempo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

ARTILHEIRO

Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando'

Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco

25.11.25 20h43

LEÃO

Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

25.11.25 19h38

MERCADO

Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação

A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai

25.11.25 19h10

Futebol

Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria

Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás

25.11.25 18h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

LEÃO

Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

25.11.25 19h38

Futebol

Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A

Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação

24.11.25 18h58

BRASILEIRÃO

Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026

Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro

25.11.25 20h39

SÉRIE B

Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição

Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros

24.11.25 17h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda