Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando'

O atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 15 gols e personagem decisivo no acesso do Remo, com o gol do empate e uma assistência, falou nesta terça-feira (25) à repórter Melbya Rolim, da ESPN, sobre os próximos passos do clube. Para ele, a preparação para 2026 já começou — e passa por estrutura e organização para que o time consiga competir na elite após 32 anos.

Pedro destacou que a diretoria já trabalha no que o clube precisa antes do início do novo calendário do Brasileirão, que agora começa no fim de janeiro. Ele citou o Mirassol, clube que garantiu acesso á Copa Libertadores em seu primeiro ano na Série A, sendo a grande sensação do Brasileirão, como modelo de gestão e desempenho.

“Acredito que o clube esteja trabalhando nesse sentido, de dar condições melhores aos jogadores, pra chegar ano que vem e fazer um campeonato bom. Temos o exemplo do Mirassol, que com poucos recursos vem conseguindo fazer uma campanha competitiva na Série A”, afirmou.

Segundo ele, o salto de nível entre as divisões é evidente. “A gente sabe que Série A é outro campeonato, comparando os níveis a gente sabe que está acima. A gente precisa fazer muita coisa pra que no ano que vem o Clube do Remo jogue de igual pra igual.”

Acesso histórico e protagonismo

O atacante viveu uma das tardes mais marcantes da carreira na vitória de virada por 3 a 1 sobre o Goiás, no Mangueirão — quando marcou o gol de empate e deu a assistência para João Pedro virar.

“Sensação indescritível, comemoração incrível… estou muito grato. Um ano de muita luta, muito trabalho, mas fomos coroados com esse acesso.”

Ele também comentou a diferença entre os dois jogos decisivos contra o Goiás. “No primeiro jogo tivemos muitas chances e não fomos tão eficientes. No segundo sim.”

Torcida e a brincadeira da estátua

Artilheiro abriu caminho para o acesso do Leão (Thiago Gomes/O Liberal)

A fase de Pedro acendeu de vez a idolatria da torcida, que brinca pedindo uma estátua em Belém. Ele levou a brincadeira com bom humor, lembrando a estátua encomendada pelo pai em Porto Alegre após a final da Copa do Brasil de 2016.

“Isso eu deixo pra empolgação da torcida. Ao vivo é bonitinho, na estátua tem que ser também (risos). Logo que foi inaugurada, o pessoal começou algumas comparações, e a minha estava no top 3 das mais bonitas.”

Disputando a primeira Série B da carreira, Pedro afirmou que viver um acesso é “indescritível” e reforçou o recado ao torcedor. “Eles merecem muito. A gente lutou muito pra dar esse presente pro torcedor azulino. É um povo que vinha há muito tempo buscando esse reconhecimento.”

Com pouco mais de dois meses até o início da Série A, o Remo agora corre contra o tempo.