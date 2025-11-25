Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada O Liberal 25.11.25 19h38 O acesso à Série A segue rendendo frutos ao Remo. A incrível atuação na vitória sobre o Goiás rendeu ao clube quatro representantes na seleção da 38ª rodada da Série B, além do técnico Guto Ferreira, escolhido como o melhor da jornada. VEJA MAIS Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada, ao lado de Jacy, Sebastián Gómez, David Miguel e Iury Castilho, Everton, Walter Clar e Giovanni Augusto. A presença azulina reforça o peso da atuação coletiva do time justamente no jogo que selou o retorno à elite. Klaus comandou a defesa, Caio Vinícius manteve o ritmo intenso no meio-campo, e João Pedro apareceu como herói ao marcar dois gols. Guto Ferreira, por sua vez, foi reconhecido pela recuperação histórica que conduziu o clube até o acesso. Mas, nas redes sociais, a reação mais comentada ficou por conta de um nome que não apareceu na lista: Pedro Rocha. O atacante marcou o golaço que empatou o jogo e ainda deu a assistência para o gol de João Pedro — desempenho que fez muitos torcedores considerarem sua presença “obrigatória” na seleção da rodada. Seleção da 38ª rodada da Série B Formação: 4–3–3 Goleiro: • Marcelo Rangel (Remo) Defesa: • Everton (Chapecoense) • Klaus (Remo) • Jacy (Coritiba) • Walter Clar (Chapecoense) Meio-campo: • Caio Vinícius (Remo) • Sebastían Gómez (Coritiba) • Giovanni Augusto (Chapecoense) Ataque: • David Miguel (Cuiabá) • Iury Castilho (Coritiba) • João Pedro (Remo) Técnico: • Guto Ferreira (Remo) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série b 2025 série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ARTILHEIRO Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco 25.11.25 20h43 LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 MERCADO Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai 25.11.25 19h10 Futebol Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás 25.11.25 18h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18