Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

O Liberal

O acesso à Série A segue rendendo frutos ao Remo. A incrível atuação na vitória sobre o Goiás rendeu ao clube quatro representantes na seleção da 38ª rodada da Série B, além do técnico Guto Ferreira, escolhido como o melhor da jornada.

Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação
A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai

Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria
Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada, ao lado de Jacy, Sebastián Gómez, David Miguel e Iury Castilho, Everton, Walter Clar e Giovanni Augusto.

A presença azulina reforça o peso da atuação coletiva do time justamente no jogo que selou o retorno à elite. Klaus comandou a defesa, Caio Vinícius manteve o ritmo intenso no meio-campo, e João Pedro apareceu como herói ao marcar dois gols. Guto Ferreira, por sua vez, foi reconhecido pela recuperação histórica que conduziu o clube até o acesso.

Mas, nas redes sociais, a reação mais comentada ficou por conta de um nome que não apareceu na lista: Pedro Rocha. O atacante marcou o golaço que empatou o jogo e ainda deu a assistência para o gol de João Pedro — desempenho que fez muitos torcedores considerarem sua presença “obrigatória” na seleção da rodada.

Seleção da 38ª rodada da Série B
Formação: 4–3–3

Goleiro:
• Marcelo Rangel (Remo)

Defesa:
• Everton (Chapecoense)
• Klaus (Remo)
• Jacy (Coritiba)
• Walter Clar (Chapecoense)

Meio-campo:
• Caio Vinícius (Remo)
• Sebastían Gómez (Coritiba)
• Giovanni Augusto (Chapecoense)

Ataque:
• David Miguel (Cuiabá)
• Iury Castilho (Coritiba)
• João Pedro (Remo)

Técnico:
• Guto Ferreira (Remo)

