Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação

O Remo ainda celebra o retorno à Série A após 31 anos, mas uma nova expectativa já domina a torcida azulina: quais atletas permanecerão no clube para a disputa da Série A 2026? Um dos capitães da campanha do acesso e um dos líderes do elenco, o zagueiro Klaus, em entrevista para o portal 365Scores, evitou cravar a permanência e admitiu que a renovação ainda não começou a ser tratada com o clube. Klaus comentou que o próprio cenário da reta final da Série B impediu conversas antecipadas.

“Ainda está muito corrido, né, até porque até os 30 do segundo tempo a gente não tinha garantido nada. Não sabíamos se iríamos estar na Série A ou na Série B. Então acho compreensível que não tenha sido aberta nenhuma conversação”, disse o defensor.

A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai. Klaus foi capitão, disputou o maior número de jogos da carreira e tornou-se uma das vozes mais influentes da recuperação azulina. O próprio jogador reconhece o peso do que construiu no Baenão.

“Eu fui muito bem recebido aqui em Belém, pelo torcedor do Clube do Remo. Gostei muito daqui, tive bons números, fiz uma ótima temporada. Acho que isso vai ser levado em consideração também”, afirmou.

Apesar do carinho e do sucesso no ano, Klaus admite que a definição sobre seu destino ainda levará alguns dias. Ele quer descanso antes de tratar do futuro — e colocou a responsabilidade inicial nas mãos do seu estafe.

“Agora eu mereço um pouquinho de descanso, de férias. A partir dessa semana, o meu staff vai conversar com o pessoal do clube. Vamos ouvir todas as partes e aí a gente vê o que vai acontecer em 2026.”

O zagueiro também relembrou como o time venceu a desconfiança da reta final e chegou ao acesso mesmo após aparecer apenas em 12º lugar faltando dez rodadas. Ele manteve a confiança no grupo ao longo do percurso.

“Para o Remo, as coisas não são fáceis. Se fosse fácil, não seria o Remo”, disse, celebrando a virada sobre o Goiás que consolidou a arrancada.

Com a vaga na Série A garantida, a diretoria corre contra o tempo para montar o elenco da próxima temporada até janeiro, mês de início do Campeonato Brasileiro.