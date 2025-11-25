Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai O Liberal 25.11.25 19h10 O Remo ainda celebra o retorno à Série A após 31 anos, mas uma nova expectativa já domina a torcida azulina: quais atletas permanecerão no clube para a disputa da Série A 2026? Um dos capitães da campanha do acesso e um dos líderes do elenco, o zagueiro Klaus, em entrevista para o portal 365Scores, evitou cravar a permanência e admitiu que a renovação ainda não começou a ser tratada com o clube. Klaus comentou que o próprio cenário da reta final da Série B impediu conversas antecipadas. Klaus comentou que o próprio cenário da reta final da Série B impediu conversas antecipadas. O próprio jogador reconhece o peso do que construiu no Baenão. “Eu fui muito bem recebido aqui em Belém, pelo torcedor do Clube do Remo. Gostei muito daqui, tive bons números, fiz uma ótima temporada. Acho que isso vai ser levado em consideração também”, afirmou. Apesar do carinho e do sucesso no ano, Klaus admite que a definição sobre seu destino ainda levará alguns dias. Ele quer descanso antes de tratar do futuro — e colocou a responsabilidade inicial nas mãos do seu estafe. VEJA MAIS Remo tem só dois meses para montar elenco da Série A em meio ao novo calendário do Brasileirão Com o calendário enxuto, interrupções menores e estaduais reduzidos, o Remo precisará acelerar processos que normalmente se arrastavam por meses Marcelo Rangel celebra acesso do Remo e revela bastidores da recuperação após cirurgia Goleiro destaca apoio do clube, lembra adaptação em Belém e afirma que renovação ainda será discutida com a diretoria “Agora eu mereço um pouquinho de descanso, de férias. A partir dessa semana, o meu staff vai conversar com o pessoal do clube. Vamos ouvir todas as partes e aí a gente vê o que vai acontecer em 2026." O zagueiro também relembrou como o time venceu a desconfiança da reta final e chegou ao acesso mesmo após aparecer apenas em 12º lugar faltando dez rodadas. Ele manteve a confiança no grupo ao longo do percurso. "Para o Remo, as coisas não são fáceis. Se fosse fácil, não seria o Remo", disse, celebrando a virada sobre o Goiás que consolidou a arrancada. Com a vaga na Série A garantida, a diretoria corre contra o tempo para montar o elenco da próxima temporada até janeiro, mês de início do Campeonato Brasileiro. 