Marcelo Rangel celebra acesso do Remo e revela bastidores da recuperação após cirurgia Goleiro destaca apoio do clube, lembra adaptação em Belém e afirma que renovação ainda será discutida com a diretoria Iury Costa 24.11.25 18h46 Goleiro foi peça fundamental da campanha azulina neste ano. (Samara Miranda / Ascom Remo) Um dos principais nomes da campanha do acesso do Remo à Série A, o goleiro Marcelo Rangel falou nesta segunda-feira (24) ao Liberal+ Notícias, sobre a trajetória desde sua chegada ao clube até o desfecho histórico da temporada. O camisa 88 relembrou o período de adaptação, revelou detalhes do processo de recuperação após cirurgia no joelho e comentou sobre a situação contratual. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Rangel, que se tornou uma das referências técnicas e emocionais do elenco, afirmou que o início no Leão exigiu paciência e resistência, principalmente pelas mudanças de ambiente e pelas cobranças naturais da torcida. “Quando você chega, existe um período de adaptação. É um novo estado, uma nova cultura, e é normal ser cobrado por tudo o que fizer dentro de campo. Mas graças a Deus as coisas foram acontecendo. Ano passado conquistamos o acesso para a Série B, permanecemos, fomos campeões em cima do maior rival e agora o acesso à Série A. Eu sou muito grato pelos clubes que passei e ontem, por se tratar de um ex-clube, foi especial”, disse. VEJA MAIS Após 21 anos, futebol do Norte volta à elite com o acesso do Remo à Série A de 2026 Nesse intervalo, nenhum clube nortista chegou perto do acesso Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros Recuperação “relâmpago” Rangel também revelou bastidores da recuperação da lesão no joelho, que exigiu cirurgia durante a Série B. O goleiro destacou o papel decisivo da equipe de fisioterapia do clube. “Foi muito trabalho da equipe do NASP. A gente fazia fisioterapia de manhã, à tarde e à noite. Teve dia em que o fisioterapeuta saiu da minha casa meia-noite. Graças a essa equipe eu consegui jogar 12 dias após a cirurgia, ainda com os pontos no joelho”, relatou. Renovação ainda indefinida Sobre seu futuro no clube, Rangel confirmou que ainda não houve discussão formal com a diretoria, mas sinalizou tranquilidade pela conversa inicial após a cirurgia. "Essa questão ainda não foi conversada entre mim e a diretoria. No dia da minha cirurgia, tive uma rápida conversa com o Braz, e ele me disse para ficar tranquilo em relação a contrato", afirmou. A tendência é que o assunto avance nos próximos dias, já que o goleiro é visto internamente como peça fundamental para a montagem do elenco que disputará a Série A de 2026. 