O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria

Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás

O Liberal
fonte

Mais de 47 mil pessoas foram ao Mangueirão. (Wagner Santana / O Liberal)

O Remo encerrou a Série B como o clube de maior arrecadação de bilheteria da competição. A confirmação veio após o último jogo como mandante, contra o Goiás, no Mangueirão, quando o clube registrou seu recorde financeiro na temporada.

A partida levou 47.572 torcedores ao estádio, superando a marca anterior do próprio Remo no clássico Re-Pa da 13ª rodada, que havia reunido 45.544 pessoas. Além do forte comparecimento, o jogo diante do Goiás gerou uma renda bruta de R$ 3.118.000,00. Depois das despesas — R$ 832.600,48 — o clube fechou a noite com R$ 2.865.399,52 de arrecadação líquida.

image O Fenômeno Azul tomou conta das arquibancadas. (Wagner Santana / O Liberal)

Com esse impulso final, o Remo terminou a Série B como líder absoluto em receita de bilheteria entre os 20 participantes. Ao longo das 19 partidas como mandante, o clube somou R$ 15.794.757,00, média de R$ 831 mil por jogo, segundo dados do Gato Mestre.

No ranking de média de público, o Remo ficou atrás apenas de Coritiba e Athletico-PR, fechando a competição com 19.341 torcedores por partida. Nesta temporada, foram 15 jogos no Mangueirão e quatro no Baenão.

Dentro de campo, o desempenho acompanhou o movimento nas arquibancadas. O Remo conquistou 10 vitórias, cinco empates e quatro derrotas como mandante, somando 35 dos 62 pontos obtidos na campanha que garantiu o retorno à Série A. O clube celebrou acesso, casa cheia e, de quebra, a liderança financeira da competição.

 

 

futebol

remo

Remo
