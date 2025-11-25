Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás O Liberal 25.11.25 18h37 Mais de 47 mil pessoas foram ao Mangueirão. (Wagner Santana / O Liberal) O Remo encerrou a Série B como o clube de maior arrecadação de bilheteria da competição. A confirmação veio após o último jogo como mandante, contra o Goiás, no Mangueirão, quando o clube registrou seu recorde financeiro na temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A partida levou 47.572 torcedores ao estádio, superando a marca anterior do próprio Remo no clássico Re-Pa da 13ª rodada, que havia reunido 45.544 pessoas. Além do forte comparecimento, o jogo diante do Goiás gerou uma renda bruta de R$ 3.118.000,00. Depois das despesas — R$ 832.600,48 — o clube fechou a noite com R$ 2.865.399,52 de arrecadação líquida. O Fenômeno Azul tomou conta das arquibancadas. (Wagner Santana / O Liberal) Com esse impulso final, o Remo terminou a Série B como líder absoluto em receita de bilheteria entre os 20 participantes. Ao longo das 19 partidas como mandante, o clube somou R$ 15.794.757,00, média de R$ 831 mil por jogo, segundo dados do Gato Mestre. VEJA MAIS Remo e Goiás leva mais de 47 mil torcedores ao Mangueirão e bate recorde de público da Série B Valor arrecadado na partida também foi recorde: R$ 3.118.000. Da crise ao acesso: como o Remo virou ano caótico em sua maior campanha na Série B Eliminações, três técnicos, a chegada bombástica de Marcos Braz e uma arrancada improvável explicam a campanha que mudou o destino azulino Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos No ranking de média de público, o Remo ficou atrás apenas de Coritiba e Athletico-PR, fechando a competição com 19.341 torcedores por partida. Nesta temporada, foram 15 jogos no Mangueirão e quatro no Baenão. Dentro de campo, o desempenho acompanhou o movimento nas arquibancadas. O Remo conquistou 10 vitórias, cinco empates e quatro derrotas como mandante, somando 35 dos 62 pontos obtidos na campanha que garantiu o retorno à Série A. O clube celebrou acesso, casa cheia e, de quebra, a liderança financeira da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ARTILHEIRO Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco 25.11.25 20h43 LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 MERCADO Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai 25.11.25 19h10 Futebol Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás 25.11.25 18h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18