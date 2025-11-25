Remo e Goiás leva mais de 47 mil torcedores ao Mangueirão e bate recorde de público da Série B

A partida entre Remo e Goiás, que terminou com vitória azulina por 3 a 1 e garantiu o retorno do Leão à Série A após 32 anos, não foi emblemática apenas do ponto de vista esportivo. De acordo com o boletim financeiro do jogo, mais de 47 mil pessoas estiveram presentes no estádio Mangueirão para o duelo. Esse número significou o maior público presente em um confronto da Série B nesta temporada.

Antes da partida entre Remo e Goiás, o duelo que detinha o posto de maior público do torneio era o clássico entre Athletico-PR e Coritiba, disputado na Arena da Baixada, casa do Furacão. Na ocasião, 39.469 pessoas estiveram no estádio e viram a vitória do Coxa Branca por 1 a 0 sobre o maior rival.

Já no Mangueirão, no último domingo (23), exatos 47.572 torcedores viram a vitória azulina, de virada, por 3 a 1. O valor arrecadado na partida também foi recorde: R$ 3.118.000, segundo o boletim financeiro divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar das arquibancadas lotadas, o público de Remo e Goiás foi apenas o quinto maior do novo Mangueirão. Apesar disso, é do Leão o jogo que mais levou pessoas ao estádio depois da reforma. Em setembro do ano passado, mais de 54 mil azulinos acompanharam o duelo entre o Time de Periçá e o São Bernardo, que garantiu o acesso da equipe paraense à Série B do Brasileirão.