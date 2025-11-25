Remo e Goiás leva mais de 47 mil torcedores ao Mangueirão e bate recorde de público da Série B Valor arrecadado na partida também foi recorde: R$ 3.118.000. Caio Maia 25.11.25 14h09 A partida entre Remo e Goiás, que terminou com vitória azulina por 3 a 1 e garantiu o retorno do Leão à Série A após 32 anos, não foi emblemática apenas do ponto de vista esportivo. De acordo com o boletim financeiro do jogo, mais de 47 mil pessoas estiveram presentes no estádio Mangueirão para o duelo. Esse número significou o maior público presente em um confronto da Série B nesta temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Antes da partida entre Remo e Goiás, o duelo que detinha o posto de maior público do torneio era o clássico entre Athletico-PR e Coritiba, disputado na Arena da Baixada, casa do Furacão. Na ocasião, 39.469 pessoas estiveram no estádio e viram a vitória do Coxa Branca por 1 a 0 sobre o maior rival. VEJA MAIS Remo e Volt anunciam renovação de contrato para a Série A de 2026; veja detalhes Nesta temporada, foram comercializadas mais de 100 mil peças, um número recorde desde o início da parceria. 'Ainda não parece real', diz volante Jaderson após acesso do Remo à Série A Camisa 10 azulino relembrou a trajetória no Remo e a superação da lesão na cabeça Remo tem só dois meses para montar elenco da Série A em meio ao novo calendário do Brasileirão Com o calendário enxuto, interrupções menores e estaduais reduzidos, o Remo precisará acelerar processos que normalmente se arrastavam por meses Já no Mangueirão, no último domingo (23), exatos 47.572 torcedores viram a vitória azulina, de virada, por 3 a 1. O valor arrecadado na partida também foi recorde: R$ 3.118.000, segundo o boletim financeiro divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apesar das arquibancadas lotadas, o público de Remo e Goiás foi apenas o quinto maior do novo Mangueirão. Apesar disso, é do Leão o jogo que mais levou pessoas ao estádio depois da reforma. Em setembro do ano passado, mais de 54 mil azulinos acompanharam o duelo entre o Time de Periçá e o São Bernardo, que garantiu o acesso da equipe paraense à Série B do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ARTILHEIRO Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco 25.11.25 20h43 LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 MERCADO Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai 25.11.25 19h10 Futebol Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás 25.11.25 18h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18