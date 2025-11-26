Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem'

O uruguaio Diego Hernández foi um dos destaques do Remo na reta final da Série B. Com o final da temporada, o atacante, que ficou de fora do jogo decisivo contra o Goiás-GO, fez uma publicação nas redes sociais e se despediu do Leão Azul, mas deixou em aberto a sua permanência no clube.

"Cheguei na Série B, vou embora na Série A", escreveu Hernández. "Valeu, remistas, até ano que vem", completou o jogador.

Hernández pode seguir com o Leão Azul em 2026. Segundo o jornalista e colunista Carlos Ferreira, Diego tem contrato com o Remo até junho do ano que vem. Assim, o jogador estaria garantido pelo menos até a metade da próxima temporada no time azulino.

Diego Hernández chegou ao Remo em julho por meio de um empréstimo do Botafogo-RJ. O atleta usou a camisa 33, número muito simbólico para o clube azulino, e caiu nas graças dos torcedores.

O início do jogador no clube foi um tanto quanto questionado, visto que ele precisou de um período para fazer um "reequilíbrio muscular", mas, logo após a sua estreia e com a chegada de Guto Ferreira, o atacante se encontrou no time e se destacou nos últimos jogos.

Ao todo, o uruguaio fez 14 partidas, três gols e deu duas assistências. Hernández ficou de fora do duelo contra o Goiás-GO pois foi expulso no jogo contra o Avaí-SC após se envolver em uma confusão dentro de campo, mas participou ativamente nos bastidores dando apoio ao time.

Na carreira, o uruguaio tem no currículo o Brasileirão de 2024 e a Copa Libertadores da América. Em 2025, ele também passou pelo Everton, do Chile, e defendeu o Club León, do México, nesta temporada.