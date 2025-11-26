Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem'

Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato

O Liberal
fonte

Jogador pode seguir no clube para 2026 (Wagner Santana / O LIberal)

O uruguaio Diego Hernández foi um dos destaques do Remo na reta final da Série B. Com o final da temporada, o atacante, que ficou de fora do jogo decisivo contra o Goiás-GO, fez uma publicação nas redes sociais e se despediu do Leão Azul, mas deixou em aberto a sua permanência no clube.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Cheguei na Série B, vou embora na Série A", escreveu Hernández. "Valeu, remistas, até ano que vem", completou o jogador.

Hernández pode seguir com o Leão Azul em 2026. Segundo o jornalista e colunista Carlos Ferreira, Diego tem contrato com o Remo até junho do ano que vem. Assim, o jogador estaria garantido pelo menos até a metade da próxima temporada no time azulino.

VEJA MAIS 

image Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando'
Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco

image Com imagens emocionantes e muita festa, Remo divulga bastidores do acesso à Série A
Clube mostrou como foi o pré-jogo contra o Goiás-GO, festa da torcida e foco e alívio dos jogadores

image Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria
Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás

Diego Hernández chegou ao Remo em julho por meio de um empréstimo do Botafogo-RJ. O atleta usou a camisa 33, número muito simbólico para o clube azulino, e caiu nas graças dos torcedores.

image (Reprodução / Instagram)

O início do jogador no clube foi um tanto quanto questionado, visto que ele precisou de um período para fazer um "reequilíbrio muscular", mas, logo após a sua estreia e com a chegada de Guto Ferreira, o atacante se encontrou no time e se destacou nos últimos jogos.

Ao todo, o uruguaio fez 14 partidas, três gols e deu duas assistências. Hernández ficou de fora do duelo contra o Goiás-GO pois foi expulso no jogo contra o Avaí-SC após se envolver em uma confusão dentro de campo, mas participou ativamente nos bastidores dando apoio ao time.

Na carreira, o uruguaio tem no currículo o Brasileirão de 2024 e a Copa Libertadores da América. Em 2025, ele também passou pelo Everton, do Chile, e defendeu o Club León, do México, nesta temporada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Atropelado antes do jogo, torcedor segue para o Mangueirão com o filho e assiste ao acesso à Série A

A comovente história de Everton Luís rapidamente viralizou nas redes sociais como exemplo de superação e amor ao filho

26.11.25 17h37

preparativos

Com Série A adiantada, Remo ajusta elenco e negocia permanências para 2026

Clube tem 17 jogadores com contrato ativo para a próxima temporada

26.11.25 16h12

Futebol

Presidente do Remo diz que clube deve usar 'time mesclado' no Parazão: 'focar na Série A'

Tonhão destaca desgaste dos jogadores e a necessidade de priorizar competições que podem levar o clube a “patamares maiores”

26.11.25 12h49

Futebol

Programa de sócio-torcedor do Remo e Nasp devem passsar por mudanças, afirma Tonhão

Reformulações visam ampliações estruturais e de captação de novos torcedores.

26.11.25 12h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Foco

Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’

O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento

26.11.25 12h25

Futebol

Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais?

27.11.25 10h46

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira

27.11.25 7h00

Vai ficar?

Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem'

Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato

26.11.25 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda