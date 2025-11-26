Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato O Liberal 26.11.25 11h14 Jogador pode seguir no clube para 2026 (Wagner Santana / O LIberal) O uruguaio Diego Hernández foi um dos destaques do Remo na reta final da Série B. Com o final da temporada, o atacante, que ficou de fora do jogo decisivo contra o Goiás-GO, fez uma publicação nas redes sociais e se despediu do Leão Azul, mas deixou em aberto a sua permanência no clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Cheguei na Série B, vou embora na Série A", escreveu Hernández. "Valeu, remistas, até ano que vem", completou o jogador. Hernández pode seguir com o Leão Azul em 2026. Segundo o jornalista e colunista Carlos Ferreira, Diego tem contrato com o Remo até junho do ano que vem. Assim, o jogador estaria garantido pelo menos até a metade da próxima temporada no time azulino. VEJA MAIS Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco Com imagens emocionantes e muita festa, Remo divulga bastidores do acesso à Série A Clube mostrou como foi o pré-jogo contra o Goiás-GO, festa da torcida e foco e alívio dos jogadores Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás Diego Hernández chegou ao Remo em julho por meio de um empréstimo do Botafogo-RJ. O atleta usou a camisa 33, número muito simbólico para o clube azulino, e caiu nas graças dos torcedores. (Reprodução / Instagram) O início do jogador no clube foi um tanto quanto questionado, visto que ele precisou de um período para fazer um "reequilíbrio muscular", mas, logo após a sua estreia e com a chegada de Guto Ferreira, o atacante se encontrou no time e se destacou nos últimos jogos. Ao todo, o uruguaio fez 14 partidas, três gols e deu duas assistências. Hernández ficou de fora do duelo contra o Goiás-GO pois foi expulso no jogo contra o Avaí-SC após se envolver em uma confusão dentro de campo, mas participou ativamente nos bastidores dando apoio ao time. Na carreira, o uruguaio tem no currículo o Brasileirão de 2024 e a Copa Libertadores da América. Em 2025, ele também passou pelo Everton, do Chile, e defendeu o Club León, do México, nesta temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Atropelado antes do jogo, torcedor segue para o Mangueirão com o filho e assiste ao acesso à Série A A comovente história de Everton Luís rapidamente viralizou nas redes sociais como exemplo de superação e amor ao filho 26.11.25 17h37 preparativos Com Série A adiantada, Remo ajusta elenco e negocia permanências para 2026 Clube tem 17 jogadores com contrato ativo para a próxima temporada 26.11.25 16h12 Futebol Presidente do Remo diz que clube deve usar 'time mesclado' no Parazão: 'focar na Série A' Tonhão destaca desgaste dos jogadores e a necessidade de priorizar competições que podem levar o clube a “patamares maiores” 26.11.25 12h49 Futebol Programa de sócio-torcedor do Remo e Nasp devem passsar por mudanças, afirma Tonhão Reformulações visam ampliações estruturais e de captação de novos torcedores. 26.11.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14