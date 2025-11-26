Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com imagens emocionantes e muita festa, Remo divulga bastidores do acesso à Série A

Clube mostrou como foi o pré-jogo contra o Goiás-GO, festa da torcida e foco e alívio dos jogadores

O Liberal
fonte

Remo retornou à Série A após 31 anos da última disputa (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo divulgou na última terça-feira (25) o vídeo dos bastidores do jogo decisivo contra o Goiás-GO, válido pela última rodada da Série B, que garantiu o retorno do time à elite do futebol brasileiro. As imagens mostram a preparação dos jogadores para o duelo, a festa da torcida, o gramado e a confirmação do tão sonhado acesso.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O vídeo começa com um discurso motivacional do treinador Guto Ferreira na véspera do duelo. O técnico destaca a competência e o merecimento dos atletas para aquele momento. O professor azulino também pede tranquilidade aos jogadores na decisão.

"Cabeça limpa. Não precisa carregar responsabilidade nenhuma. A responsabilidade de cada um para esse jogo é de entregar o seu melhor, é fazer tudo aquilo que está no controle, ou seja, esforço, determinação, disciplina. O jogar bem ou mal é do jogo. O vencer a cada disputa é do jogo. Mas eu não posso baixar a guarda", pede Guto, que ressalta que os jogadores mereciam o acesso pela temporada que fizeram.

VEJA MAIS 

image 'Gringo lindo, loiro e louco': Diego Hernández, do Remo, comemora acesso à Série A com hit paraense
Meia-atacante uruguaio publicou fotos dos bastidores da festa azulina e usou a música “Gringo Lindo” para celebrar o acesso

image Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando'
Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco

image Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação
A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai

O vídeo mostra os jogadores focados, mas também leves para o jogo. Além disso, destaca o apoio da torcida azulina, desde a chegada até o final da partida.

Reynaldo, Luan Martins, Caio Vinícius e Marcelo Rangel, grande líder do time na temporada, foram alguns dos jogadores que fizeram discursos no vestiário motivando o elenco.

Por fim, a produção mostra toda a euforia e emoção dos jogadores e torcedores após o apito final e a confirmação do acesso à Série A. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que virou um símbolo do clube no campeonato, também é um dos destaques do vídeo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Atropelado antes do jogo, torcedor segue para o Mangueirão com o filho e assiste ao acesso à Série A

A comovente história de Everton Luís rapidamente viralizou nas redes sociais como exemplo de superação e amor ao filho

26.11.25 17h37

preparativos

Com Série A adiantada, Remo ajusta elenco e negocia permanências para 2026

Clube tem 17 jogadores com contrato ativo para a próxima temporada

26.11.25 16h12

Futebol

Presidente do Remo diz que clube deve usar 'time mesclado' no Parazão: 'focar na Série A'

Tonhão destaca desgaste dos jogadores e a necessidade de priorizar competições que podem levar o clube a “patamares maiores”

26.11.25 12h49

Futebol

Programa de sócio-torcedor do Remo e Nasp devem passsar por mudanças, afirma Tonhão

Reformulações visam ampliações estruturais e de captação de novos torcedores.

26.11.25 12h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Foco

Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’

O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento

26.11.25 12h25

Futebol

Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais?

27.11.25 10h46

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira

27.11.25 7h00

Vai ficar?

Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem'

Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato

26.11.25 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda