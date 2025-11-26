Com imagens emocionantes e muita festa, Remo divulga bastidores do acesso à Série A Clube mostrou como foi o pré-jogo contra o Goiás-GO, festa da torcida e foco e alívio dos jogadores O Liberal 26.11.25 10h09 Remo retornou à Série A após 31 anos da última disputa (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo divulgou na última terça-feira (25) o vídeo dos bastidores do jogo decisivo contra o Goiás-GO, válido pela última rodada da Série B, que garantiu o retorno do time à elite do futebol brasileiro. As imagens mostram a preparação dos jogadores para o duelo, a festa da torcida, o gramado e a confirmação do tão sonhado acesso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O vídeo começa com um discurso motivacional do treinador Guto Ferreira na véspera do duelo. O técnico destaca a competência e o merecimento dos atletas para aquele momento. O professor azulino também pede tranquilidade aos jogadores na decisão. "Cabeça limpa. Não precisa carregar responsabilidade nenhuma. A responsabilidade de cada um para esse jogo é de entregar o seu melhor, é fazer tudo aquilo que está no controle, ou seja, esforço, determinação, disciplina. O jogar bem ou mal é do jogo. O vencer a cada disputa é do jogo. Mas eu não posso baixar a guarda", pede Guto, que ressalta que os jogadores mereciam o acesso pela temporada que fizeram. VEJA MAIS 'Gringo lindo, loiro e louco': Diego Hernández, do Remo, comemora acesso à Série A com hit paraense Meia-atacante uruguaio publicou fotos dos bastidores da festa azulina e usou a música “Gringo Lindo” para celebrar o acesso Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai O vídeo mostra os jogadores focados, mas também leves para o jogo. Além disso, destaca o apoio da torcida azulina, desde a chegada até o final da partida. Reynaldo, Luan Martins, Caio Vinícius e Marcelo Rangel, grande líder do time na temporada, foram alguns dos jogadores que fizeram discursos no vestiário motivando o elenco. Por fim, a produção mostra toda a euforia e emoção dos jogadores e torcedores após o apito final e a confirmação do acesso à Série A. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que virou um símbolo do clube no campeonato, também é um dos destaques do vídeo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Atropelado antes do jogo, torcedor segue para o Mangueirão com o filho e assiste ao acesso à Série A A comovente história de Everton Luís rapidamente viralizou nas redes sociais como exemplo de superação e amor ao filho 26.11.25 17h37 preparativos Com Série A adiantada, Remo ajusta elenco e negocia permanências para 2026 Clube tem 17 jogadores com contrato ativo para a próxima temporada 26.11.25 16h12 Futebol Presidente do Remo diz que clube deve usar 'time mesclado' no Parazão: 'focar na Série A' Tonhão destaca desgaste dos jogadores e a necessidade de priorizar competições que podem levar o clube a “patamares maiores” 26.11.25 12h49 Futebol Programa de sócio-torcedor do Remo e Nasp devem passsar por mudanças, afirma Tonhão Reformulações visam ampliações estruturais e de captação de novos torcedores. 26.11.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14