Com imagens emocionantes e muita festa, Remo divulga bastidores do acesso à Série A

O Remo divulgou na última terça-feira (25) o vídeo dos bastidores do jogo decisivo contra o Goiás-GO, válido pela última rodada da Série B, que garantiu o retorno do time à elite do futebol brasileiro. As imagens mostram a preparação dos jogadores para o duelo, a festa da torcida, o gramado e a confirmação do tão sonhado acesso.

O vídeo começa com um discurso motivacional do treinador Guto Ferreira na véspera do duelo. O técnico destaca a competência e o merecimento dos atletas para aquele momento. O professor azulino também pede tranquilidade aos jogadores na decisão.

"Cabeça limpa. Não precisa carregar responsabilidade nenhuma. A responsabilidade de cada um para esse jogo é de entregar o seu melhor, é fazer tudo aquilo que está no controle, ou seja, esforço, determinação, disciplina. O jogar bem ou mal é do jogo. O vencer a cada disputa é do jogo. Mas eu não posso baixar a guarda", pede Guto, que ressalta que os jogadores mereciam o acesso pela temporada que fizeram.

O vídeo mostra os jogadores focados, mas também leves para o jogo. Além disso, destaca o apoio da torcida azulina, desde a chegada até o final da partida.

Reynaldo, Luan Martins, Caio Vinícius e Marcelo Rangel, grande líder do time na temporada, foram alguns dos jogadores que fizeram discursos no vestiário motivando o elenco.

Por fim, a produção mostra toda a euforia e emoção dos jogadores e torcedores após o apito final e a confirmação do acesso à Série A. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que virou um símbolo do clube no campeonato, também é um dos destaques do vídeo.