'Gringo lindo, loiro e louco': Diego Hernández, do Remo, comemora acesso à Série A com hit paraense Meia-atacante uruguaio publicou fotos dos bastidores da festa azulina e usou a música “Gringo Lindo” para celebrar o acesso Hannah Franco 25.11.25 21h11 Com “Gringo Lindo”, Diego Hernández comemora acesso do Remo à Série A (Reprodução/Instagram) O meia-atacante uruguaio Diego Hernández, um dos nomes mais comentados do momento no Clube do Remo, celebrou o acesso azulino à Série A de 2026 ao som de música paraense. Em seu Instagram, o camisa 33 publicou um carrossel com imagens da festa após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, no Mangueirão, e brincou na legenda usando o hit “Gringo Lindo”, da banda Tribus. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“Gringo lindo, loiro, louco de Série 🅰️🤣”, escreveu o jogador, que também compartilhou trechos da música nos stories. A canção, que já vinha sendo cantada pela torcida nas últimas rodadas, virou trilha sonora da passagem de Hernández pelo Leão Azul. VEJA MAIS Destaques no Remo, Pedro Rocha e Diego Hernández exaltam confiança na reta final da Série B Destaques do Leão Azul, dupla elogia trabalho de Guto Ferreira e mira o acesso histórico à Série A após 31 anos Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros Nas fotos, Diego aparece comemorando o acesso ao lado da torcida, que lotou o Mangueirão em uma tarde histórica. O Remo encerrou a Série B com 62 pontos, na quarta colocação, colocando fim a uma espera de 31 anos para retornar à elite do futebol brasileiro. Nos comentários da publicação, os torcedores não economizaram elogios e bom humor. “Ele joga, dá assistência, faz gol e briga quando é preciso 😂”, disse um seguidor. “Já era, o gringo se tornou paraense 😍”, comentou outro. Destaque nas últimas rodadas Hernández, de 25 anos, foi um dos protagonistas do Remo na reta final da Série B. Com gols, assistências e atuações firmes, tornou-se peça importante na arrancada azulina. O uruguaio chegou ao Leão em julho, por empréstimo do Botafogo-SP, reforçando o elenco para o segundo turno. Antes de desembarcar em Belém, o jogador teve passagens por Club León (México) e Everton (Chile), além de compor o elenco alvinegro que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2024. Entretanto, sem espaço na temporada atual, foi cedido ao Remo, onde rapidamente caiu nas graças da torcida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave diego hernandez clube do remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18