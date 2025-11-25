Capa Jornal Amazônia
'Gringo lindo, loiro e louco': Diego Hernández, do Remo, comemora acesso à Série A com hit paraense

Meia-atacante uruguaio publicou fotos dos bastidores da festa azulina e usou a música “Gringo Lindo” para celebrar o acesso

Hannah Franco
fonte

Com “Gringo Lindo”, Diego Hernández comemora acesso do Remo à Série A (Reprodução/Instagram)

O meia-atacante uruguaio Diego Hernández, um dos nomes mais comentados do momento no Clube do Remo, celebrou o acesso azulino à Série A de 2026 ao som de música paraense. Em seu Instagram, o camisa 33 publicou um carrossel com imagens da festa após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, no Mangueirão, e brincou na legenda usando o hit “Gringo Lindo”, da banda Tribus.

“Gringo lindo, loiro, louco de Série 🅰️🤣”, escreveu o jogador, que também compartilhou trechos da música nos stories. A canção, que já vinha sendo cantada pela torcida nas últimas rodadas, virou trilha sonora da passagem de Hernández pelo Leão Azul.

Nas fotos, Diego aparece comemorando o acesso ao lado da torcida, que lotou o Mangueirão em uma tarde histórica. O Remo encerrou a Série B com 62 pontos, na quarta colocação, colocando fim a uma espera de 31 anos para retornar à elite do futebol brasileiro.

Nos comentários da publicação, os torcedores não economizaram elogios e bom humor. “Ele joga, dá assistência, faz gol e briga quando é preciso 😂”, disse um seguidor. “Já era, o gringo se tornou paraense 😍”, comentou outro.

Destaque nas últimas rodadas

Hernández, de 25 anos, foi um dos protagonistas do Remo na reta final da Série B. Com gols, assistências e atuações firmes, tornou-se peça importante na arrancada azulina. O uruguaio chegou ao Leão em julho, por empréstimo do Botafogo-SP, reforçando o elenco para o segundo turno.

Antes de desembarcar em Belém, o jogador teve passagens por Club León (México) e Everton (Chile), além de compor o elenco alvinegro que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2024. Entretanto, sem espaço na temporada atual, foi cedido ao Remo, onde rapidamente caiu nas graças da torcida.

Palavras-chave

diego hernandez

clube do remo
Esportes
.
