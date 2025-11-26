Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento Aila Beatriz Inete 26.11.25 12h25 Presidente azulino sonha alta e quer elenco competitivo (Ivan Duarte / O Liberal) O Remo começou 2025 com uma meta muito bem definida: conquistar o acesso à Série A. No final da temporada, o clube azulino comemorou a conquista e já pensa no próximo ano. Em entrevista ao Bom Dia Pará, da TV Liberal, o presidente do Leão Azul, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, falou sobre os objetivos para 2026, que prometem ser desafiadores. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo ele, uma das metas é finalmente tirar o Centro de Treinamento do papel. A construção do CT será um passo muito importante na estruturação do time para a Série A, especialmente porque o presidente azulino pensa em feitos maiores, como a busca por uma vaga em uma competição internacional. "O pensamento é no CT. Fazer um trabalho paralelo: montar uma estrutura para dar suporte ao novo plantel, que terá um patamar elevado, e, ao mesmo tempo, termos condições de reformar nosso CT", declarou Tonhão. "Paralelamente a isso, montar um elenco ao nível de Série A. Temos que pensar em objetivos maiores, quem sabe uma competição internacional?", sugeriu o presidente. VEJA MAIS Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato Com imagens emocionantes e muita festa, Remo divulga bastidores do acesso à Série A Clube mostrou como foi o pré-jogo contra o Goiás-GO, festa da torcida e foco e alívio dos jogadores Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco Orçamento Assim, com as metas altas, o Remo precisará de muito planejamento e de um orçamento compatível com os objetivos traçados. Na entrevista, Tonhão negou que o clube terá mais de R$ 250 milhões, como foi especulado. Conforme o dirigente, o valor deve ser cerca de R$ 100 milhões a mais do que o deste ano, ou seja, em torno de R$ 150 milhões. "Diferentemente do que estão dizendo, de que o orçamento do ano que vem será de 250 milhões, devemos ter 100 milhões a mais do que tivemos este ano", completou o cartola. O valor pode parecer alto, mas vale destacar que, na Série A, o nível e a competitividade são maiores, e clubes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Botafogo possuem orçamentos astronômicos. Atualmente, no Campeonato Brasileiro, o Mirassol é apontado como um dos clubes de menor orçamento da disputa, estimado em cerca de R$ 100 milhões. O time paulista faz uma campanha histórica e surpreendente, e é o atual quarto colocado da tabela. Acesso histórico O Remo vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro 32 anos após sua última participação. A equipe azulina subiu na quarta posição, ao lado de Chapecoense-SC, Athletico-PR e Coritiba-PR. Este, inclusive, é o segundo acesso de Tonhão em dois anos. O presidente subiu o time da Série C para a B em 2024 e agora conseguiu colocar o Leão Azul de volta à elite do futebol brasileiro. 