Programa de sócio-torcedor do Remo e Nasp devem passsar por mudanças, afirma Tonhão Reformulações visam ampliações estruturais e de captação de novos torcedores. Caio Maia 26.11.25 12h26 Tonhão fala sobre mudanças no sócio-torcedor e no NASP. (Samara Miranda / Remo) Com o acesso à Série A, o Remo passará por mudanças estruturais em 2026. Pelo menos foi o que afirmou o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, em entrevista ao Bom Dia Pará. Segundo ele, o programa de sócio-torcedor e o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp) serão reformulados para a próxima temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Sobre o dispositivo de saúde do Leão, a principal mudança deve estar relacionada à ampliação da estrutura. A tendência é que o Nasp não atenda somente ao departamento de futebol, mas também às demais modalidades que competem pelo Remo. Além disso, o Núcleo também funcionará dentro do Centro de Treinamento do clube, que fica no distrito de Outeiro. VEJA MAIS Tonhão fala sobre renovação de contrato com peças-chave do acesso do Remo: 'Querem permanecer' Clube conversa com o técnico Guto Ferreira, o atacante Pedro Rocha e o executivo de futebol Marcos Braz para a continuidade do trabalho em 2026. Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato Com imagens emocionantes e muita festa, Remo divulga bastidores do acesso à Série A Clube mostrou como foi o pré-jogo contra o Goiás-GO, festa da torcida e foco e alívio dos jogadores "Em relação ao NASP, houve avanços, mas precisamos de mais. A ideia é montar um NASP de esportes olímpicos na sede. Quando se fala na construção de um CT, é colocar lá também um NASP, com estruturas suficientes para os jogadores", disse Tonhão. Quanto ao programa de sócio-torcedor, uma nova empresa deve administrar a estrutura a partir de 2026. O plano inicial da diretoria é aumentar a atração de novos associados; no entanto, pode ser que haja reajustes nos valores cobrados. "O Remo vai mudar o programa de sócios. Temos um contrato se encerrando com a empresa que administra o sócio-torcedor, e estamos pensando em uma reformulação com outra mentalidade, para atrair mais associados." Atualmente, o programa de sócio-torcedor do Remo se chama Fenômeno Azul. São mais de 5 mil adimplentes, segundo dados divulgados pela própria plataforma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo tonhão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Atropelado antes do jogo, torcedor segue para o Mangueirão com o filho e assiste ao acesso à Série A A comovente história de Everton Luís rapidamente viralizou nas redes sociais como exemplo de superação e amor ao filho 26.11.25 17h37 preparativos Com Série A adiantada, Remo ajusta elenco e negocia permanências para 2026 Clube tem 17 jogadores com contrato ativo para a próxima temporada 26.11.25 16h12 Futebol Presidente do Remo diz que clube deve usar 'time mesclado' no Parazão: 'focar na Série A' Tonhão destaca desgaste dos jogadores e a necessidade de priorizar competições que podem levar o clube a “patamares maiores” 26.11.25 12h49 Futebol Programa de sócio-torcedor do Remo e Nasp devem passsar por mudanças, afirma Tonhão Reformulações visam ampliações estruturais e de captação de novos torcedores. 26.11.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14