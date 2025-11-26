Capa Jornal Amazônia
Programa de sócio-torcedor do Remo e Nasp devem passsar por mudanças, afirma Tonhão

Reformulações visam ampliações estruturais e de captação de novos torcedores.

Caio Maia
Tonhão fala sobre mudanças no sócio-torcedor e no NASP. (Samara Miranda / Remo)

Com o acesso à Série A, o Remo passará por mudanças estruturais em 2026. Pelo menos foi o que afirmou o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, em entrevista ao Bom Dia Pará. Segundo ele, o programa de sócio-torcedor e o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp) serão reformulados para a próxima temporada.

Sobre o dispositivo de saúde do Leão, a principal mudança deve estar relacionada à ampliação da estrutura. A tendência é que o Nasp não atenda somente ao departamento de futebol, mas também às demais modalidades que competem pelo Remo. Além disso, o Núcleo também funcionará dentro do Centro de Treinamento do clube, que fica no distrito de Outeiro.

"Em relação ao NASP, houve avanços, mas precisamos de mais. A ideia é montar um NASP de esportes olímpicos na sede. Quando se fala na construção de um CT, é colocar lá também um NASP, com estruturas suficientes para os jogadores", disse Tonhão.

Quanto ao programa de sócio-torcedor, uma nova empresa deve administrar a estrutura a partir de 2026. O plano inicial da diretoria é aumentar a atração de novos associados; no entanto, pode ser que haja reajustes nos valores cobrados.

"O Remo vai mudar o programa de sócios. Temos um contrato se encerrando com a empresa que administra o sócio-torcedor, e estamos pensando em uma reformulação com outra mentalidade, para atrair mais associados."

Atualmente, o programa de sócio-torcedor do Remo se chama Fenômeno Azul. São mais de 5 mil adimplentes, segundo dados divulgados pela própria plataforma.

