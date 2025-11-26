Tuna Luso realiza troca de gramado do estádio do Souza de olho na temporada de 2026 A modernização só foi possível graças ao programa da Federação Paraense de Futebol em parceria com a CBF, que aprovou o projeto apresentado pela Tuna para a renovação do campo O Liberal 26.11.25 16h23 O gramado do Souza estará pronto para os jogos da temporada 2026. (Reprodução / @TunaLusoMilgrau) O Estádio Francisco Vasques, o tradicional Souza, passa por uma troca completa do gramado para receber a temporada de 2026. A obra atende às demandas da Tuna Luso, que terá um calendário cheio no próximo ano, com Parazão, Copa do Brasil e Série D. A modernização foi possível graças ao programa da Federação Paraense de Futebol em parceria com a CBF, que aprovou o projeto apresentado pela Tuna para a renovação do campo. O executivo do clube, Vinícius Pacheco, confirmou a liberação dos recursos. VEJA MAIS Tuna Luso aposta na experiência de ex-seleção brasileira para comandar o futebol em 2026 Ex-zagueiro da seleção assume o comando após saída de Rodrigo Fonseca e inicia montagem do elenco para estaduais, Copa do Brasil e Série D Tuna Luso condena ataques racistas contra torcedores do Remo na Ressacada Clube paraense divulgou nota dura após vídeo mostrar torcedora do Avaí proferindo injúria racial e xenofobia durante a partida Tuna anuncia técnico que levou a Ferroviária ao acesso para a Série C Treinador ganhou projeção ao conduzir time paulista ao acesso para a Série C em 2023 Serão R$ 700 mil destinados pelo CBF Transforma, iniciativa criada no fim de 2023 para elevar o padrão dos estádios usados nas Séries C e D e no futebol feminino. O programa repassa verbas diretamente aos clubes, desde que apresentem projetos consistentes voltados para melhorias de gramado, irrigação, iluminação, vestiários e acessibilidade. Com o valor liberado, a Tuna Luso passa a integrar o grupo de equipes contempladas pela iniciativa. A expectativa é que a obra mantenha o Souza em condições ideais, especialmente diante do desempenho recente no estádio: em 2024, a equipe somou 10 vitórias em 10 jogos, entre Parazão, Copa do Brasil, Copa Grão-Pará e Série D. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol tuna luso futebol paraense parazão 2026 copa do brasil 2026 copa grão-pará série d 2026 estádio do souza jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Europa League Aston Villa x Young Boys: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/11) pela Liga Europa Aston Villa e Young Boys jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 27.11.25 13h45 Europa League Porto x Nice: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Liga Europa Porto e Nice jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 27.11.25 13h45 Europa League Roma x Midtjylland: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Liga Europa Roma e Midtjylland jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 27.11.25 13h45 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14