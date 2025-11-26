Capa Jornal Amazônia
Tuna Luso realiza troca de gramado do estádio do Souza de olho na temporada de 2026

A modernização só foi possível graças ao programa da Federação Paraense de Futebol em parceria com a CBF, que aprovou o projeto apresentado pela Tuna para a renovação do campo

O Liberal
fonte

O gramado do Souza estará pronto para os jogos da temporada 2026. (Reprodução / @TunaLusoMilgrau)

O Estádio Francisco Vasques, o tradicional Souza, passa por uma troca completa do gramado para receber a temporada de 2026. A obra atende às demandas da Tuna Luso, que terá um calendário cheio no próximo ano, com Parazão, Copa do Brasil e Série D.

A modernização foi possível graças ao programa da Federação Paraense de Futebol em parceria com a CBF, que aprovou o projeto apresentado pela Tuna para a renovação do campo. O executivo do clube, Vinícius Pacheco, confirmou a liberação dos recursos.

Serão R$ 700 mil destinados pelo CBF Transforma, iniciativa criada no fim de 2023 para elevar o padrão dos estádios usados nas Séries C e D e no futebol feminino. O programa repassa verbas diretamente aos clubes, desde que apresentem projetos consistentes voltados para melhorias de gramado, irrigação, iluminação, vestiários e acessibilidade.

Com o valor liberado, a Tuna Luso passa a integrar o grupo de equipes contempladas pela iniciativa. A expectativa é que a obra mantenha o Souza em condições ideais, especialmente diante do desempenho recente no estádio: em 2024, a equipe somou 10 vitórias em 10 jogos, entre Parazão, Copa do Brasil, Copa Grão-Pará e Série D.

