Tuna Luso condena ataques racistas contra torcedores do Remo na Ressacada Clube paraense divulgou nota dura após vídeo mostrar torcedora do Avaí proferindo injúria racial e xenofobia durante a partida O Liberal 18.11.25 17h53 A torcedora foi identificada e banida dos jogos do clube. (Reprodução) A torcida do Remo foi alvo de ofensas racistas e xenofóbicas na partida contra o Avaí, no último sábado (15), na Ressacada. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra uma mulher — identificada como ex-conselheira do clube catarinense — atacando torcedores paraenses com insultos relacionados à cor da pele, origem e condição social. Outro torcedor, ao lado dela, reforça as agressões. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A repercussão levou o Avaí a se manifestar oficialmente, afirmando repudiar as falas e informando que os envolvidos foram identificados. Segundo o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, o clube catarinense decidiu expulsar os autores do quadro social. O Remo também cobrou punição imediata. VEJA MAIS Mulher que cometeu racismo contra torcedores do Remo é ex-conselheira do Avaí Torcedora e ex-conselheira do Avaí foi identificada e terá seu acesso ao clube suspenso Avaí identifica e expulsará autores de ataque racista; FPF encaminhará denúncia, afirma presidente Ricardo Gluck Paul afirma que o Avaí já reconheceu os torcedores envolvidos nas ofensas e enviará seus dados para que medidas legais sejam tomadas. Torcedora do Avaí é flagrada fazendo ataques racistas contra torcedores do Remo As imagens repercutiram nas redes sociais e geraram indignação Entre as entidades que se posicionaram, a Tuna Luso Brasileira divulgou uma nota contundente, colocando-se ao lado do Remo e condenando o episódio. A íntegra do comunicado luso rechaça a conduta. Veja o comunicado do clube na íntegra: A Tuna Luso Brasileira manifesta sua profunda indignação e repudia veementemente as atitudes preconceituosas, xenofóbicas e de injúria racial praticadas por um grupo de torcedores do Avaí durante a partida entre Avaí x Remo, válida pela Série B. Tais comportamentos são inaceitáveis e ferem não apenas o esporte, mas os valores humanos mais básicos. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e diversidade, jamais palco para qualquer forma de discriminação. A Tuna reforça sua solidariedade ao Clube do Remo, aos torcedores atingidos e a todos que combatem o preconceito no esporte e na sociedade. Reiteramos a importância de que medidas firmes sejam tomadas pelas autoridades competentes para que episódios como este não se repitam. TUNA LUSO BRASILEIRA Pelo respeito, pela justiça e por um futebol mais humano. 