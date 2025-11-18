Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Tuna Luso condena ataques racistas contra torcedores do Remo na Ressacada

Clube paraense divulgou nota dura após vídeo mostrar torcedora do Avaí proferindo injúria racial e xenofobia durante a partida

O Liberal
fonte

A torcedora foi identificada e banida dos jogos do clube. (Reprodução)

A torcida do Remo foi alvo de ofensas racistas e xenofóbicas na partida contra o Avaí, no último sábado (15), na Ressacada. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra uma mulher — identificada como ex-conselheira do clube catarinense — atacando torcedores paraenses com insultos relacionados à cor da pele, origem e condição social. Outro torcedor, ao lado dela, reforça as agressões.

A repercussão levou o Avaí a se manifestar oficialmente, afirmando repudiar as falas e informando que os envolvidos foram identificados. Segundo o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, o clube catarinense decidiu expulsar os autores do quadro social. O Remo também cobrou punição imediata.

VEJA MAIS

image Mulher que cometeu racismo contra torcedores do Remo é ex-conselheira do Avaí
Torcedora e ex-conselheira do Avaí foi identificada e terá seu acesso ao clube suspenso

image Avaí identifica e expulsará autores de ataque racista; FPF encaminhará denúncia, afirma presidente
Ricardo Gluck Paul afirma que o Avaí já reconheceu os torcedores envolvidos nas ofensas e enviará seus dados para que medidas legais sejam tomadas.

image Torcedora do Avaí é flagrada fazendo ataques racistas contra torcedores do Remo
As imagens repercutiram nas redes sociais e geraram indignação

Entre as entidades que se posicionaram, a Tuna Luso Brasileira divulgou uma nota contundente, colocando-se ao lado do Remo e condenando o episódio. A íntegra do comunicado luso rechaça a conduta. Veja o comunicado do clube na íntegra:

A Tuna Luso Brasileira manifesta sua profunda indignação e repudia veementemente as atitudes preconceituosas, xenofóbicas e de injúria racial praticadas por um grupo de torcedores do Avaí durante a partida entre Avaí x Remo, válida pela Série B.

Tais comportamentos são inaceitáveis e ferem não apenas o esporte, mas os valores humanos mais básicos. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e diversidade, jamais palco para qualquer forma de discriminação.

A Tuna reforça sua solidariedade ao Clube do Remo, aos torcedores atingidos e a todos que combatem o preconceito no esporte e na sociedade. Reiteramos a importância de que medidas firmes sejam tomadas pelas autoridades competentes para que episódios como este não se repitam.

TUNA LUSO BRASILEIRA

Pelo respeito, pela justiça e por um futebol mais humano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

tuna luso

série b 2025

avaí x remo

ataques racistas da torcida do avaí

racismo no futebol

futebol brasileiro

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão

Ceará e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

20.11.25 20h30

Futebol

Bragantino anuncia 'pacotão' de reforços, entre eles o polêmico meia-atacante Dioguinho

Meia-atacante de 29 anos chega ao Tubarão após trajetória marcada por talento e episódios extracampo em clubes locais

20.11.25 18h14

Campeonato Brasileiro

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão

Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

20.11.25 18h00

Campeonato Brasileiro

Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão

Bahia e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

20.11.25 17h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda