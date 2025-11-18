Tuna Luso condena ataques racistas contra torcedores do Remo na Ressacada

A torcida do Remo foi alvo de ofensas racistas e xenofóbicas na partida contra o Avaí, no último sábado (15), na Ressacada. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra uma mulher — identificada como ex-conselheira do clube catarinense — atacando torcedores paraenses com insultos relacionados à cor da pele, origem e condição social. Outro torcedor, ao lado dela, reforça as agressões.

A repercussão levou o Avaí a se manifestar oficialmente, afirmando repudiar as falas e informando que os envolvidos foram identificados. Segundo o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, o clube catarinense decidiu expulsar os autores do quadro social. O Remo também cobrou punição imediata.

Entre as entidades que se posicionaram, a Tuna Luso Brasileira divulgou uma nota contundente, colocando-se ao lado do Remo e condenando o episódio. A íntegra do comunicado luso rechaça a conduta. Veja o comunicado do clube na íntegra:

A Tuna Luso Brasileira manifesta sua profunda indignação e repudia veementemente as atitudes preconceituosas, xenofóbicas e de injúria racial praticadas por um grupo de torcedores do Avaí durante a partida entre Avaí x Remo, válida pela Série B.

Tais comportamentos são inaceitáveis e ferem não apenas o esporte, mas os valores humanos mais básicos. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e diversidade, jamais palco para qualquer forma de discriminação.

A Tuna reforça sua solidariedade ao Clube do Remo, aos torcedores atingidos e a todos que combatem o preconceito no esporte e na sociedade. Reiteramos a importância de que medidas firmes sejam tomadas pelas autoridades competentes para que episódios como este não se repitam.

TUNA LUSO BRASILEIRA

Pelo respeito, pela justiça e por um futebol mais humano.