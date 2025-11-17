Avaí identifica e expulsará autores de ataque racista; FPF encaminhará denúncia, afirma presidente

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, afirmou nesta segunda-feira que o Avaí já identificou os torcedores responsáveis pelos ataques racistas contra remistas na partida do último sábado (15), na Ressacada. Segundo ele, o próprio presidente do clube catarinense telefonou para comunicar que os envolvidos — incluindo a mulher registrada em vídeo — serão expulsos do quadro social.

No vídeo divulgado em suas redes, Ricardo declarou que as federações do Pará e de Santa Catarina, além da CBF, passaram a atuar conjuntamente assim que receberam as imagens das ofensas. Ele disse ainda que o Avaí enviará os dados dos autores do crime para que providências sejam tomadas no Pará.

“(…) Identificou esses criminosos e irá promover a imediata expulsão do quadro de sócios do Avaí, e nos fornecerá os dados para que possamos tomar todas as medidas possíveis para responsabilizar esses meliantes”, afirmou.