Avaí identifica e expulsará autores de ataque racista; FPF encaminhará denúncia, afirma presidente Ricardo Gluck Paul afirma que o Avaí já reconheceu os torcedores envolvidos nas ofensas e enviará seus dados para que medidas legais sejam tomadas. O Liberal 17.11.25 23h09 Torcedora ofendeu pessoas da região Norte, cor da pele, condição socioeconômica, tudo em apenas alguns segundos (Reprodução) O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, afirmou nesta segunda-feira que o Avaí já identificou os torcedores responsáveis pelos ataques racistas contra remistas na partida do último sábado (15), na Ressacada. Segundo ele, o próprio presidente do clube catarinense telefonou para comunicar que os envolvidos — incluindo a mulher registrada em vídeo — serão expulsos do quadro social. VEJA MAIS Torcedora do Avaí é flagrada fazendo ataques racistas contra torcedores do Remo As imagens repercutiram nas redes sociais e geraram indignação Remo inicia venda de ingressos para decisão contra o Goiás no Mangueirão Os bilhetes estão disponíveis nos valores de R$ 80 (arquibancada Lado A), R$ 60 (arquibancada Lado B) e R$ 160 (cadeira Lado A) Remo define Mangueirão como palco da 'decisão do ano' contra o Goiás pela última rodada da Série B Leão Azul define sua sorte diante do Goiás no Mangueirão, em jogo que pode levar o clube paraense à Série A do Brasileiro No vídeo divulgado em suas redes, Ricardo declarou que as federações do Pará e de Santa Catarina, além da CBF, passaram a atuar conjuntamente assim que receberam as imagens das ofensas. Ele disse ainda que o Avaí enviará os dados dos autores do crime para que providências sejam tomadas no Pará. "(…) Identificou esses criminosos e irá promover a imediata expulsão do quadro de sócios do Avaí, e nos fornecerá os dados para que possamos tomar todas as medidas possíveis para responsabilizar esses meliantes", afirmou.