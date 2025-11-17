Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Avaí identifica e expulsará autores de ataque racista; FPF encaminhará denúncia, afirma presidente

Ricardo Gluck Paul afirma que o Avaí já reconheceu os torcedores envolvidos nas ofensas e enviará seus dados para que medidas legais sejam tomadas.

O Liberal
fonte

Torcedora ofendeu pessoas da região Norte, cor da pele, condição socioeconômica, tudo em apenas alguns segundos (Reprodução)

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, afirmou nesta segunda-feira que o Avaí já identificou os torcedores responsáveis pelos ataques racistas contra remistas na partida do último sábado (15), na Ressacada. Segundo ele, o próprio presidente do clube catarinense telefonou para comunicar que os envolvidos — incluindo a mulher registrada em vídeo — serão expulsos do quadro social.

VEJA MAIS

image Torcedora do Avaí é flagrada fazendo ataques racistas contra torcedores do Remo
As imagens repercutiram nas redes sociais e geraram indignação

image Remo inicia venda de ingressos para decisão contra o Goiás no Mangueirão
Os bilhetes estão disponíveis nos valores de R$ 80 (arquibancada Lado A), R$ 60 (arquibancada Lado B) e R$ 160 (cadeira Lado A)

image Remo define Mangueirão como palco da 'decisão do ano' contra o Goiás pela última rodada da Série B
Leão Azul define sua sorte diante do Goiás no Mangueirão, em jogo que pode levar o clube paraense à Série A do Brasileiro

No vídeo divulgado em suas redes, Ricardo declarou que as federações do Pará e de Santa Catarina, além da CBF, passaram a atuar conjuntamente assim que receberam as imagens das ofensas. Ele disse ainda que o Avaí enviará os dados dos autores do crime para que providências sejam tomadas no Pará.

“(…) Identificou esses criminosos e irá promover a imediata expulsão do quadro de sócios do Avaí, e nos fornecerá os dados para que possamos tomar todas as medidas possíveis para responsabilizar esses meliantes”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

Racismo

série b 2025

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

LEÃO

Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso'

O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão

20.11.25 19h14

Futebol

Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores

Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão

20.11.25 12h14

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Futebol

Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta

Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista

20.11.25 10h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda